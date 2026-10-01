El sobrino del arquitecto pidió a Belén que le llamase si el estado de salud del empresario empeoraba

Las palabras de la novia de Juanpere al llegar los sanitarios que hacen sospechar al juez: "Me quería casar con él, pero él no"

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BaqueiraLa muerte del arquitecto Josep Juanpere i Miret continúa siendo todo un misterio. Los Mossos d'Esquadra y el juez siguen investigando este presunto homicidio del empresario e íntimo amigo de Isak Andic que murió en diciembre de 2025 mientras se encontraba de vacaciones junto a su pareja, investigada por el fallecimiento.

Según ha podido conocer 'El Mundo', en la reconstrucción de los últimos días del arquitecto hay varios detalles que ha sorprendido al juez encargado del caso. Una de ellas es la reserva de tres habitaciones que realizó Belén, pareja del arquitecto, en un hotel "debido al mal estado en el que estaba la vivienda de Juanpere por 'el patrón de vómitos e indisposición' que provocaron su traslado al hospital", recoge el periódico. Según se ha podido conocer, la investigada reservó "tres habitaciones en el hotel AC Baqueira. Entre ellas, una conjunta para ella y señor Juanpere, y otra para el señor A. I.".

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La petición del sobrino a Belén antes de la muerte del arquitecto

Tan solo un día después, el día de Navidad, la pareja dejó el hotel donde se había hospedado y regresó a su vivienda e Baqueira. Precisamente, este fue el último día que el sobrino de Josep Juanpere i Miret vio con vida a su tío.

Hay que recordar que el sobrino del arquitecto fue la persona que encontró el 26 de diciembre el cadáver de Josep Juanpere i Miret. Antes de despedirse de su tío y debido al mal estado en el que se encontraba tras su cuadro vírico, el sobrino se dirigió a Belén y le hizo una petición muy concreta. "Que le comunicara cualquier circunstancia que ocurriera con su tío, a lo que la investigada respondió en sentido afirmativo", indica el medio de comunicación anteriormente citado.

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Petición que nunca se cumplió ya que Belén nunca llegó a llamar al sobrino. Fue precisamente el sobrino el que se dirigió ese 26 de diciembre a la vivienda de Baqueira del arquitecto al no tener noticia de la pareja y, tras aporrear la puerta y lograr acceder a la casa con una radiografía, encontró el cadáver del empresario y a Belén en aparente estado de shock mientras realizaba yoga.

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Las heridas en el cuello del arquitecto

El juez que investiga a Belén López, la pareja del fallecido, y que decretó prisión con fianza de 80.000 euros sobre esta misma apunta en el auto que el empresario tenía unas heridas y lesiones en su cuello que podrían estar vinculadas con el uso de la fuerza externa.

Según indica el auto al que ha tenido acceso 'elPeriodico.com', el magistrado señala que "se aprecian, a lo ancho de todo el cuello" del arquitecto "una serie de heridas compatibles con el empleo de fuerza externa". Por su parte, la defensa de Belén López sostiene que las lesiones a las que apunta el juez "podrían estar directamente vinculadas con un golpe que el arquitecto se dio en la cabeza con un radiador y no con un posible estrangulamiento, pues la causa directa fue un infarto".

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La mala relación entre el arquitecto y la investigada

En el auto, el magistrado también hace referencia a cómo era la relación entre Josep Juanpere i Miret y la investigada. Tras acordar la prisión con fianza para Belén López, el magistrado subraya que la relación entre víctima e investigada "no era buena", informa el medio de comunicación anteriormente citado. Además, se ha podido conocer que le juez también ha señalado que había tensiones entre ambos desde el verano de 202, unos meses antes de que se produjese la muerte del arquitecto y empresario.

Al parecer, nada más llegaron los servicios de Emergencia al apartamento donde falleció el arquitecto, Belén López había declarado ante los sanitarios que se quería casar con Josep Juanpere i Miret, "pero él no quería". Detalle que también está recogido en el auto del juez al que ha tenido acceso 'elPeriódico.com'.

Belén López, en libertad tras pagar la fianza

Fue el pasado 25 de septiembre cuando Belén L., pareja de Josep Juanpere, quedaba en libertad provisional, después de que el juez le diese tres días para pagar la fianza de 80.000 euros impuesta por su presunta relación con la muerte del conocido arquitecto barcelonés, el pasado 26 de diciembre.

La mujer comparecía esta viernes ante el tribunal de instancia de Vielha, que tras tomarle declaración ordenaba su ingreso en prisión preventiva, eludible bajo fianza de 80.000 euros, tal y como solicitaba la Fiscalía, según fuentes jurídicas.

Dos horas después, la detenida quedaba en libertad provisional, puesto que el juez le concedía un plazo de tres días para reunir la suma requerida. Mientras tanto, tendrá el pasaporte retirado, con la prohibición de salir de España, según informaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).