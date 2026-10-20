Lanza con éxito la sonda MMX rumbo a Phobos con un vehículo espacial del tamaño de un microondas

La NASA planea enviar robots humanoides a la Luna y a Marte: su misión y los dos modelos que ya prueba

Compartir







Japón apunta a Marte, pero no al planeta, sino a su luna más grande. El país del Sol naciente ha lanzado con éxito la sonda MMX rumbo a este satélite llamado Phobos. El objetivo es inédito: posarse en esa luna, recoger al menos 10 gramos de su superficie y traerlos de vuelta a la Tierra. Si lo consiguen, en 2031 tendremos la primera muestra del sistema marciano y quizá la respuesta a cómo nacieron sus lunas.

Los controladores que siguieron el lanzamiento estallaron en aplausos y se abrazaron celebrando el exitoso despegue en el que han trabajado cinco agencias espaciales para garantizar la misión, de cinco años de duración, que enviará a Fobos un recolector robótico de muestras y un vehículo explorador, a la mayor y más cercana de las dos diminutas lunas de Marte.

PUEDE INTERESARTE Marte tiene el volcán más alto del sistema solar y todavía podría estar activo: los últimos datos de la NASA son reveladores

Un estreno para Marte y sus lunas

La misión, con un presupuesto de 578 millones de dólares (unos 514,5 millones de euros) y conocida como MMX, por Martian Moon Exploration, trasladará una nave de cinco toneladas que se espera que llegue a Marte a finales del próximo verano.

La nave se ajustará a la órbita estrecha de Fobos antes de liberar a Idefix, un rover franco-alemán bautizado en honor al perro blanco de raza terrier de los cómics de Astérix.

PUEDE INTERESARTE De Almería al espacio: la Agencia Espacial Europea ensaya en el desierto de Tabernas el róver que buscará vida bajo el suelo de Marte

Idefix, del tamaño de un microondas, descenderá solo sobre Fobos, rebotará durante varios minutos antes de detenerse en la gravedad extremadamente baja de la luna. "Hay mucha adrenalina y mucha emoción , admitió el astrofísico de la NASA Tom Statler, que participa en el proyecto.