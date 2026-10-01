Manuel Pimentel Almería, 01 OCT 2026 - 14:20h.

El vehículo se desplazará sobre el terreno almeriense para ensayar las labores científicas que se llevarán a cabo durante la misión ExoMars

Las pruebas se realizan este jueves 1 de octubre y el róver se controlará remotamente desde Italia

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Desde la provincia de Almería, hacia el espacio exterior. El desierto de Tabernas se prepara para convertirse este jueves 1 de octubre en el escenario de una prueba clave en campaña de ensayos que está llevando a cabo la Agencia Espacial Europea (ESA) junto con Airbus y sus socios tecnológicos para la misión ExoMars 2028.

La ESA probará sobre el terreno almeriense el prototipo 'Charlie', un róver marciano de seis ruedas que será controlado por un equipo de ingenieros a distancia vía satélite desde el Centro de Control de Operaciones, situado en Turín (Italia). Esta distancia simula las complejas condiciones de la comunicación interplanetaria: las órdenes deben ser programadas y enviadas considerando los minutos de retraso que sufre la señal al viajar por el espacio.

El ensayo no es solo una prueba de tracción sobre arena y rocas. El vehículo se desplazará sobre el suelo del desierto de Tabernas para testear su sistema de navegación autónoma y para realizar una serie de ensayos de las tareas científicas que se llevarán a cabo sobre la superficie de Marte durante la misión.

Entre otras tareas, el róver deberá reconocer obstáculos, trazar rutas seguras de manera independiente y determinar qué muestras de roca resultan de mayor interés científico sin temer que depender de instrucciones humanas desde la Tierra. La campaña se desarrollará del 30 de septiembre al 2 de octubre, mientras que las pruebas de campo en el desierto de Tabernas están previstas para el día 1.

Explorando el subsuelo marciano

La importancia de los ensayos que se van a llevar a cabo en Almería radica en el ambicioso horizonte de la misión, programada para despegar en 2028 a bordo de un cohete estadounidense y tocar suelo marciano hacia 2030. El principal objetivo de la misión ExoMars es explorar el planeta rojo para buscar señales de vida.

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Para ello, el robot no se limitará a explorar la superficie sino también el subsuelo. Uno de los aspectos clave del róver real, el Rosalind Franklin, es que cuenta con una especie de taladro capaz de perforar la corteza de Marte hasta una profundidad de dos metros bajo el suelo, un hito en la historia de la exploración espacial.

Hasta ahora, las misiones previas se han limitado a examinar los primeros centímetros del suelo, gravemente expuesto a la radiación cósmica y a los percloratos que destruyen la materia orgánica. Al conseguir penetrar dos metros por debajo de la superficie, la ESA confía en acceder a muestras de biomarcadores de vida antigua o incluso microorganismos durmientes hayan podido preservarse intactos durante miles de millones de años.

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Una vez extraídas las muestras serán analizadas directamente mediante los instrumentos cinetíficos instalados en el propio vehículo explorador. La ESA espera que el róver Rosalind Franklin llegue a Marte en el año 2030 tras décadas de desarrollo del proyecto.

Entornos similares a Marte

No es la primera vez que Andalucía atrae a la industria aeroespacial a nivel mundial. Entornos como Río Tinto en Huelva o el propio Desierto de Tabernas son catalogados internacionalmente como análogos terrestres de Marte debido a su composición geoquímica, su aridez extrema y su morfología erosionada.

Con esta campaña de pruebas, Almería consolida su posición estratégica dentro del programa espacial europeo, demostrando que antes de que la humanidad deje sus huellas sobre el polvo rojo del planeta vecino, los primeros pasos se habrán dado sobre terreno andaluz.