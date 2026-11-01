¿Un nuevo Plutón? Encuentran un candidato a sexto planeta enano en los confines del sistema solar

El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional confirmó estas observaciones y anunció el hallazgo el pasado martes

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El Observatorio Vera C. Rubin, en el norte de Chile, ha descubierto un objeto “grande y brillante” más allá de la órbita de Plutón. Tras haber detectado ya más de 11.000 nuevos asteroides en nuestro sistema solar, este gigantesco telescopio ha encontrado su primer candidato a planeta enano, según informa 'El País'. Este mundo helado, denominado 2026 ED138, podría medir entre 600 y 1.500 kilómetros, según los primeros cálculos.

Se necesitarán más observaciones precisas para determinar si acompaña a Plutón en esa categoría astronómica en la están los objetos demasiado grandes para ser asteroides, pero no tanto como para ser planetas.

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¿Qué se necesita para considerarlo planeta enano?

Para ser considerado un planeta enano, ha de tener un tamaño suficiente para que su propia gravedad redondee su forma y esto no es fácil de comprobar. Los datos preliminares indican que se encuentra actualmente 46 veces más lejos del Sol que la Tierra. También, que tardaría 281 años en completar una vuelta alrededor de nuestra estrella y que el plano de esa órbita está inclinado 25º con respecto al plano aproximado en el que giran la Tierra y el resto de los planetas.

El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (UAI) confirmó estas observaciones y anunció el hallazgo el pasado martes.

Más allá de Neptuno, hay cuatro de los cinco planetas enanos reconocidos oficialmente: Plutón, Eris, Haumea y Makemake. El quinto, Ceres, se encuentra en el cinturón de asteroides, a medio camino entre Marte y Júpiter. Además de 2026 ED138, hay decenas de candidatos a planeta enano; entre ellos destacan Sedna, Gonggong, Orcus y Quaoar, que todavía están esperando una decisión de la UAI.

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"Mi primera reacción fue de incredulidad y entusiasmo", dice el científico que lo descubrió

El sorprendente descubrimiento de 2026 ED138 fue realizado el pasado 13 de octubre por Matthew Holman, un científico que opera con el observatorio Rubin de Chile desde el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian (EE UU). Por su brillo y su cercanía, el experto pensó que tenía que ser algo inusualmente grande pero no se lo creía: "Mi primera reacción fue de incredulidad y entusiasmo. Los objetos como este son muy poco frecuentes, así que enseguida empecé a comprobar si yo había cometido algún error o si fue el código".

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Mario Jurić, jefe de investigación del sistema solar de ese telescopio, encontró el 2026 ED138 en otras observaciones: son en total 30, entre el 4 de marzo y el 11 de julio de 2026. Además, imágenes de archivo del Observatorio Interamericano Cerro Tololo han permitido reconstruir desde 2016 la trayectoria del nuevo candidato a planeta enano.

“Para la mayoría de los telescopios, ED138 había pasado inadvertido entre las numerosas fuentes de luz de fondo”, destacan sobre este planeta que se mueve por una zona de cielo abarrotado por millones de estrellas. Jurić añade que la capacidad del Rubin para descubrir objetos “y también la de identificarlos retrospectivamente en imágenes anteriores está transformando la rapidez y la precisión con la que podemos determinar sus órbitas y comprender el sistema solar lejano”.

Si se concluye que este candidato tiene forma redondeada, podría llegar a ser considerado planeta pequeño. La decisión final dependería de la UAI.