Marta Egea 01 NOV 2026 - 20:00h.

El planeta de los anillos sigue muy bien situado en el cielo de otoño tras su oposición de octubre y puede verse a simple vista desde las primeras horas de la noche

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Saturno continúa siendo uno de los grandes protagonistas del cielo nocturno este otoño. Aunque su mejor momento del año fue el pasado 4 de octubre, cuando alcanzó su oposición, el planeta sigue en una posición excelente para observarlo durante todo noviembre, y además ahora puede verse en un horario más cómodo: a partir de la caída de la noche, sin necesidad de trasnochar.

Este año, además, tiene un atractivo añadido. Sus famosos anillos vuelven a apreciarse con más claridad después de haber estado prácticamente de perfil durante 2025.

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Dónde y cuándo buscar Saturno en noviembre

Desde España, la mejor forma de localizarlo es mirar hacia el sureste en cuanto oscurece, a partir de las siete de la tarde aproximadamente. Conforme avanzan las horas, el planeta asciende y se desplaza hacia el sur, donde alcanza su punto más alto. A principios de mes lo hace en torno a las once de la noche, y a finales de noviembre, hacia las nueve, ya que cada día sale y se pone un poco antes.

Saturno se encuentra en una región del cielo próxima a las constelaciones de Piscis y la Ballena, por debajo del conocido Gran Cuadrado de Pegaso. Es una zona sin estrellas especialmente brillantes, por lo que el planeta destaca con facilidad: se distingue como un punto luminoso de tono ligeramente amarillento y con una luz más fija que la de las estrellas, que titilan. Si se observa desde una ciudad, una aplicación de astronomía en el móvil ayuda a localizarlo en pocos segundos.

Una buena referencia para encontrarlo es la Luna. La noche del 20 de noviembre, nuestro satélite pasará muy cerca de Saturno, lo que permitirá identificar el planeta sin dificultad incluso a quienes nunca lo hayan buscado.

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Los anillos de Saturno vuelven a verse

Durante 2025, los anillos quedaron prácticamente de canto respecto a la Tierra, lo que hacía muy difícil distinguirlos. No es que desaparecieran: su apariencia depende de la inclinación del planeta y de la perspectiva desde la que lo contemplamos mientras ambos avanzan alrededor del Sol.

Los anillos están formados por innumerables fragmentos de hielo, roca y polvo. Aunque se extienden a enormes distancias alrededor del planeta, son extraordinariamente delgados en comparación con su anchura, por eso cuando se ven de perfil resultan casi invisibles. Este otoño presentan una inclinación aparente de unos siete grados, suficiente para recuperar parte de su característica silueta. Y la buena noticia es que se irán abriendo cada vez más en los próximos años.

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¿Hace falta telescopio?

Saturno se puede ver a simple vista, pero sus detalles más interesantes requieren instrumentos ópticos. Sin ayuda aparece como un punto luminoso, y no es posible distinguir los anillos. Con unos prismáticos potentes y bien apoyados puede intuirse su forma alargada, y con un telescopio pequeño ya se reconoce el disco del planeta y la estructura que lo rodea. Con equipos adecuados y buenas condiciones atmosféricas, incluso es posible diferenciar alguna separación entre los anillos principales. Para mejorar la observación conviene buscarlo cuando esté más alto sobre el horizonte, ya que su luz atraviesa entonces menos atmósfera terrestre y la imagen gana nitidez.

Qué fue la oposición de octubre

En astronomía se habla de oposición cuando un planeta exterior se sitúa en el lado opuesto al Sol visto desde la Tierra, es decir, cuando nuestro planeta pasa entre ambos. En el caso de Saturno ocurrió el 4 de octubre: ese día salió por el horizonte al atardecer, permaneció visible toda la noche y alcanzó su máximo brillo del año, con una magnitud cercana a +0,3. También se encontraba a su menor distancia de la Tierra, unos 1.200 millones de kilómetros.

Aunque desde entonces ha perdido algo de brillo, el cambio es muy lento porque su movimiento aparente en el cielo es pausado. Por eso Saturno conserva muy buenas condiciones de visibilidad durante semanas, y noviembre sigue siendo un mes ideal para salir a buscarlo.