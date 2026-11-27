Anthropic investiga el posible sufrimiento de Claude y limita los insultos de sus usuarios, a los que podrá expulsar

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El trato que damos a la inteligencia artificial también puede tener consecuencias para los usuarios. Anthropic, la compañía responsable de Claude, ha decidido poner límites a quienes mantienen un comportamiento abusivo con su chatbot. Si una persona insulta o menosprecia de forma sistemática al modelo, puede quedarse sin acceso al servicio. Una medida que va más allá de la moderación y que abre un debate de fondo sobre la propia naturaleza de la IA: ¿puede llegar a tener algún tipo de conciencia?

Anthropic se toma en serio esa posibilidad. La compañía habla del bienestar de sus modelos y estudia si pueden experimentar alguna forma de sufrimiento. Por eso, su nueva política contempla que Claude ponga fin a las conversaciones cuando detecte un trato abusivo continuado por parte del usuario.

"El modelo, si detecta que hay un lenguaje abusivo, insultante, faltón, despreciativo continuado por parte del usuario, lo que hace es acabar esa conversación", explica Antonio Ortiz, analista tecnológico, emprendedor digital y conferenciante y coautor del pódcast y newsletter sobre inteligencia artificial 'Monos Estocásticos'. La medida puede ir más allá de interrumpir una conversación. Si el usuario persiste en ese comportamiento, también puede perder el acceso a la aplicación. "Pueden banear tu cuenta, pueden expulsarte del servicio", subraya Ortiz.

El debate sobre la conciencia de la IA

La nueva política de uso de Anthropic es contundente. La compañía busca establecer una ética para la inteligencia artificial que, a diferencia de otras, también se plantea un dilema filosófico: si sus modelos pueden tener algún tipo de conciencia. "Barajan que tenga una protoconciencia o un sistema en el que pueda, entre comillas, sentir cosas", comenta Ortiz.

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Esta preocupación se refleja incluso en los encuentros de Christopher Olah, uno de sus fundadores y ateo confeso, en el Vaticano y con otros líderes religiosos. Una muestra del interés de la compañía por una cuestión que va más allá del funcionamiento de sus modelos: "Ellos prueban y comprueban factores ligados al posible sufrimiento de su inteligencia artificial".

Por ahora, no se puede demostrar que la IA tenga conciencia, ni mucho menos que las máquinas puedan protestar por el trato que reciben. Sin embargo, algunos expertos consideran que debemos cuidar la forma en la que interactuamos con ellas. "En la práctica, creo que es buena cosa tratar bien a la inteligencia artificial". No tanto por lo que pueda sentir la tecnología, sino por lo que ese comportamiento dice de nosotros mismos.