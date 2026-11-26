El 15% de los adolescentes recurre a la inteligencia artificial para relacionarse y encontrar compañía ante la soledad

La IA es el psicólogo de muchas adolescentes: hasta un 25% le pide consejo o la usa para desahogarse

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La inteligencia artificial se está convirtiendo cada vez más en una compañera habitual de muchos jóvenes. Uno de cada cuatro adolescentes asegura sentirse solo y el 15% recurre a la IA para relacionarse, una práctica que puede acabar debilitando sus vínculos personales y alejándolos de las relaciones humanas. Así lo informan también en video Marta Alcázar y David Jiménez.

"Como mis amigos quedan sin mí, yo sentía que me habían cambiado, que me habían abandonado y realmente no era así", cuenta un joven que encontró en la inteligencia artificial una respuesta a su sentimiento de soledad. Una relación que terminó generándole una temprana dependencia de las pantallas.

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La disponibilidad constante de estas herramientas y sus respuestas complacientes pueden contribuir a reforzar el aislamiento. "A cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar estaba disponible para poderle preguntar. Siempre va a darte la razón para que tú no te sientas mal y me decía que mejor me quedara en casa haciendo mis cosas", relata.

Una dinámica que preocupa a los expertos, ya que la tecnología puede acabar ocupando el espacio que antes correspondía a las relaciones personales. "Lo que antes nos proveía una relación en persona, cara a cara, ahora se está delegando a esta relación con la máquina", explica Mireia Iter, investigadora postdoctoral de ESADE.

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El riesgo es especialmente relevante durante la adolescencia, una etapa fundamental para el desarrollo personal y social. "No permitirles pensar por ellos mismos ni encontrarse con barreras o con otros iguales que les digan la realidad de otra forma que no sea maquillada por la IA", advierte Javier Feliz, psicólogo de Desconect@.

Un mayor uso de las redes sociales, asociado a peores resultados académicos

Más allá de la inteligencia artificial, cada vez se conocen más datos sobre el impacto de la tecnología en la vida de los jóvenes. Un estudio publicado por la Fundación BBVA, titulado 'Transformación digital en las aulas: evaluación, desafíos y estrategias' y desarrollado con una Ayuda Prismas y Problemas concedida en 2023, apunta a una relación entre el uso intensivo de las redes sociales y un peor rendimiento académico.

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Según la investigación, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que utilizan aplicaciones sociales durante más de tres horas al día entre semana obtienen, de media, puntuaciones 11 puntos inferiores —sobre un máximo de 500— en las pruebas de desempeño educativo.

El estudio precisa que esta asociación negativa no se observa en el uso intensivo de videojuegos ni en el consumo de vídeos. Tampoco aparece cuando el uso de las redes sociales se concentra en los fines de semana. Estos resultados podrían apuntar a un efecto adicional de las distracciones que generan las notificaciones durante los días lectivos.

En el caso de los adolescentes de 15 y 16 años, basta con que suene una notificación para que muchos consulten el teléfono. José Manuel Cordero advierte de las posibles interrupciones que esto supone para el estudio. Puede haber ahí una distracción, aunque los datos no nos permiten determinar qué parte del efecto se debe a la distracción y qué parte al desplazamiento del tiempo de estudio", añade.

Cordero y su equipo han llegado a estas conclusiones mediante la aplicación de técnicas econométricas y de aprendizaje automático (machine learning) a los microdatos de una muestra cercana a los 200.000 estudiantes. Para ello, han recurrido a cuatro grandes bases de datos educativas: PIRLS, TIMSS, PISA e ICILS.