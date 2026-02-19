Antoni Mateu 19 FEB 2026 - 08:00h.

La inteligencia artificial generativa, actualmente, cuenta con aplicaciones separadas para los diferentes agentes; el panorama podría cambiar en breves

Cómo desactivar el círculo azul de WhatsApp para no usar la inteligencia artificial

Compartir







El gigante tecnológico Meta cuenta en su haber con varias líneas de negocio, como WhatsApp o Meta AI. Si se pone el foco en la plataforma de IA, esta no es una app independiente -como pueda ser el caso de ChatGPT- sino que se trata de una herramienta que se integra dentro de otros programas como Facebook, Instagram o WhatsApp.

Sin embargo, en un contexto marcado por las regulaciones de aperturismo tecnológico europeo -por ejemplo, el iPhone ahora tiene cargador USB-C y ha abierto su ecosistema de tiendas de apps por presiones de Bruselas- los agentes de IA también forman parte de la ecuación.

Meta no es una excepción, y recientemente la Comisión Europea mandó un aviso a la empresa de Zuckerberg por temas de competencia en materia de algoritmos.

WhatsApp con ChatGPT integrado: ¿es posible?

Actualmente, si queremos usar una IA en WhatsApp, tenemos una única herramienta: Meta AI, de la cual es propietaria Meta. No podemos usar Gemini, Siri, ChatGPT o Claude dentro de la aplicación de WhatsApp.

PUEDE INTERESARTE Riesgos de calcular los impuestos de una vivienda con ChatGPT: de datos incompletos a alteraciones de resultados

Existe un "bloqueo a IAs de terceras compañías" por parte de Meta, tal y cómo afirma la Comisión Europea en un comunicado. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el interés que hay detrás a la hora de que Meta integre algoritmos de otras empresas? La respuesta breve: la competencia entre empresas y las posiciones dominantes en el mercado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

WhatsApp ya ha empezado a 'abrirse'

Si bien, no en el apartado de las IA, WhatsApp ya ha empezado a implementar la función de poder chatear con usuarios de otras plataformas. Aunque la función está en fase de expansión, por el momento sólo es posible agregar perfiles de una red social llamada 'BirdyChat'. Nada de Telegram, Singal, WeChat o Line, por ahora.

Abrir la plataforma -en términos técnicos- es posible. Ahora depende del resultado de la pugna entre la tecnológica y el ente gubernamental el que veamos ChatGPT integrado en WhatsApp.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Cuáles son las objeciones de Europa?

Bruselas ha instado a Meta a que abran su ecosistema. Además se hicieron públicos los resultados de la investigación y se mencionan que la compañía "es probable que sea dominante en el mercado de consumidores del Espacio Económico Europeo, hecho notable con WhatsApp".

¿Y cuál es la intersección con ChatGPT? "(Meta) abusa de su posición dominante al denegar el acceso a WhatsApp de otros servicios, incluyendo los asistentes de IA de terceros".

Concluyen que este estado actual "conlleva el riesgo de un serio e irreparable daño a la competencia" ya que "sube las barreras de entrada de expansión y margina de forma irreparable a competidores más pequeños en el mercado de los agentes de IA de propósito general".

Todo se remonta a octubre de 2025

Aunque los resultados de la investigación se hicieron públicos el pasado 9 de febrero, el origen del conflicto se remonta a octubre del 2025.

WhatsApp actualizó los términos y condiciones de la aplicación WhatsApp Business, bloqueando el acceso e interacción de terceros agentes de IA. Así pues, Meta AI es el único asistente que está presente dentro de la aplicación.

Así pues, no se trata tanto de una cuestión de usabilidad, sino de competencia por parte de otras empresas que quieran integrar sus servicios o extensiones dentro de WhatsApp.