Puri Ruiz 23 SEP 2026 - 16:27h.

Este calzado se ha convertido en pocos meses en el más deseado, no solo por su comodidad, sino sobre todo por su versatilidad a la hora de crear looks

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El otoño ya está aquí, y con él, las temperaturas más suaves que hacen que apetezca ir dejando atrás la ropa de verano y renovar armario. De entre todas las tendencias que llegan en entretiempo, una de las grandes protagonistas son las ‘sneakerinas’, un calzado que ha venido para quedarse. Te contamos cómo ha surgido este calzado y por qué se ha convertido, en muy poco tiempo, en uno de los más deseados en todo el mundo.

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¿Qué son las ‘sneakerinas’?

Este neologismo procede de las palabras ‘sneaker’ (zapatilla deportiva) y bailarina, así que estamos hablando de un zapato a medio camino entre ambas. Y es que han sido precisamente algunas firmas deportivas, como Puma, con su modelo Speedcat Ballet Nova, o Adidas, con las Taekwondo Mei o las Samba Jane, entre muchas otras, las que han potenciado una moda que combina el minimalismo de las bailarinas con la comodidad del calzado deportivo. Todas ellas han incrementado notablemente sus búsquedas, como se ha podido constatar en webs como JD Sports España.

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Su perfil bajo y su diseño híbrido se ha convertido en una opción inmejorable para todas aquellas mujeres que buscan un estilo delicado, cercano al ‘balletcore’ (basado en la danza clásica y que ha ganado miles de adeptas gracias al barré), sin renunciar a la comodidad. Hablamos de un calzado con suela flexible, con un material adaptable a la forma del pie y que viene a ser una reinterpretación de las ‘sneakers’, perfecta para todas aquellas que, además, buscan la comodidad total: muchas de ellas ni siquiera llevan cordones.

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De la pasarela a la ‘fast fashion’

Los primeros modelos empezaron a verse con fuerza en las pasarelas el año pasado en desfiles de Miu Miu o Louis Vuitton y, como sucede siempre que algo triunfa, después de las firmas deportivas de alta gama las marcas ‘low cost’ han empezado a sacar sus propias versiones. Zara tiene las suyas, pero también Xti, Stradivarius, H&M y hasta la cadena española de ropa deportiva Décimas. Por supuesto, el mundo influencer ha sumado puntos a una tendencia perfecta para la transición de la sandalia al zapato cerrado y muestra looks que pueden encontrarse en algunas redes sociales.

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Algunos looks para combinarlas

Además de ser un perfecto calzado para pasar del calor al frío, las ‘sneakerinas’ tienen la virtud de adaptarse a multitud de estilismos, desde los más casuales a los más ‘girly’. Son ideales en cualquier look deportivo, pero sus posibilidades van mucho más allá: con falda ‘midi’ de vuelo, top de cuello alto y calcetines tobilleros se logra un look casual chic que se eleva si en los días más frescos cambias el top por una rebeca de danza cruzada (conocidas como ‘cache-coeur’). Para un estilo más urbano, son perfectas junto a unos pantalones de corte barrel o sastre de pernera ancha combinados con una chaqueta corta. O, como la influencer Lucía de Luis, con un 'total look' en color kaki que combina con el icónico modelo Samba Jane de Adidas.

Pero la ‘sneakerina’ se puede sofisticar al extremo: sobre la pasarela la hemos visto rematando un look absolutamente minimalista de ‘little black dress’ en el desfile de otoño del año pasado de Simone Rocha, la primera firma que la puso de moda. Todo vale con un calzado todoterreno que sirve para el trabajo, para el tardeo y hasta para el gimnasio.