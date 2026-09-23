La oferta de viviendas de Casa47 que trata de imitar al exitoso modelo de Viena de alquiler público

Blanca Agost 23 SEP 2026 - 16:48h.

Casa47 mira a Viena como ejemplo y busca prolongar en el tiempo la inversión en vivienda pública para alquilar, independientemente del color político del gobierno

Casa 47, la nueva vivienda asequible con alquileres de hasta 75 años para los que cobren menos de 63.000 euros

Compartir







La escasez de alquileres asequibles en España ha llevado al Gobierno a impulsar Casa47, la empresa pública encargada de ampliar la oferta de vivienda en régimen de alquiler social. La entidad gestiona actualmente 2.300 viviendas y proyecta construir otras tantas, con precios que no superarán el 30 % de los ingresos de la unidad familiar y contratos iniciales de 14 años.

Proyecto a largo plazo

La presidenta de Casa47, Maribel Ramos, admite que el despliegue será progresivo: “este ciclo no es rápido, de tal manera que hay muchísimas viviendas proyectadas, pero que irán llegando poco a poco. Estamos invirtiendo en un servicio a largo plazo”.

Los requisitos para acceder a estas viviendas son básicos: nacionalidad española o residencia, no disponer de una casa en propiedad y contar con ingresos que abarcan al 60 % de la población. Ramos detalla que se exige “tener unos ingresos comprendidos entre 2 y 7,5 veces el IPREM (entre 16.800 y 63.000 euros por unidad de convivencia), con pequeñas adaptaciones en función de la vivienda”.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno pondrá a disposición el número de teléfono gratuito 047 para informarse del acceso a la vivienda

En la primera promoción se han adjudicado 171 viviendas, para las que se registraron 14.000 solicitudes. La siguiente promoción incluye pisos en Madrid. Informativos Telecinco ha visitado uno de ellos: un inmueble de 100 metros cuadrados, con tres habitaciones, cuyo alquiler será inferior a 1.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El modelo que inspira a Casa47 es el de Viena, considerado el estándar mundial en vivienda asequible. En la capital austríaca, el 60 % de los vecinos accede a viviendas de carácter público o social.

El economista José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, recuerda que en Viena “220.000 viviendas son públicas, son del Parque Público, pero hay otras 200.000 viviendas que no son públicas, que están en manos de asociaciones, de entidades con lucro limitado o sin ánimo de lucro”.

La clave del éxito vienés apunta a una inversión continuada durante 100 años, independientemente del color político del gobierno.