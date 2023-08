Serena Williams y Alexis Ohanian presentan en vídeo a su segunda hija, Adira River Ohanian

“Welcome my beautiful angel” ("bienvenida, mi precioso ángel”), escribe Serena Williams en la publicación, que no ha tardado en convertirse en viral , con más de 171.000 ‘likes’ en menos de 24 horas.

“Bienvenida, Adira River Ohanian. Me alegro de informar de que nuestra casa está llena de amor: una niña recién nacida, sana y feliz, y una madre sana y feliz. Me siento agradecido. Serena, ahora me has dado otro regalo incomparable. Eres la ‘GMOAT’ (mejor madre de todos los tiempos)”, señalaba, dando también las gracias “a todo el increíble personal médico” que cuidó tanto de ella como de su hija.