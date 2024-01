Paco Arévalo, el cómico de los chistes que ya no son tolerables: desde los 'mariquitas' a los gangosos y tartamudos

Pero el cómico Francisco Rodríguez Iglesias, fallecido a los 76 años, aseguraba que él no se metía con nadie, y lamentaba la deriva de lo políticamente correcto: "Si imito a un cojo, no quiere decir que me esté burlando de todos los cojos", ejemplificaba cuando presentaba en 2016 su espectáculo 'Dos Mellizos' junto a Bertín Osborne. Muy aficionado a los toros, Arévalo (que utilizaba el segundo apellido de su padre) inició su carrera en el espectáculo del bombero torero. Aunque nació en Madrid, en septiembre de 1947, creció en la población valenciana de Catarroja.