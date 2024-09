Muere el actor Obi Ndefo, Bodie Wells en la serie 'Dawson's Creek', a los 51 años

Según ha informado la revista People, Obi se graduó en la escuela de teatro de la Universidad de Yale. Actuó en varios programas de televisión, incluidos The West Wing , Star Trek: Voyager , Stargate SG-1 y The Jamie Foxx Show.

"Estas palabras no me salen fácilmente. Me cuesta concebir que nos hayas dejado, mi querido amigo. Siempre fuiste y siempre serás una luz brillante", ha comenzado la actriz.