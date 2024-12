Entre las canciones más escuchadas de los artistas europeos más escuchados en Europa en 2024, la lista la encabeza el tema 'Too sweet', de Hozier (Irlanda); 'Overdrive', de Ofenbach (Francia); 'I don't wanna wait', de David Guetta; 'Pedro', de Jaxomy (Alemania); y 'Thank you (not so bad)', de Dimitri Vegas y Like Mike (Bélgica/Grecia).