Gere ha participado en una rueda de prensa en el palacio de Carlos V de la ciudad andaluza donde ha charlado con los periodistas. El actor de 'Chicago' y 'Pretty Woman' no se ha cortado un pelo al ser preguntado por la situación política en Estados Unidos y ha calificado estos momentos de "inquietantes".

"Estoy en shock por lo que está ocurriendo. La gente ha elegido a este presidente, y eso es un hecho, pero no creo que a la gente le guste lo que está haciendo realmente. Está haciendo cosas peores incluso de las que dijo. Lo que ha hecho en las últimas semanas, cancelar los programas contra el SIDA en África, una de las pocas cosas que había hecho EEUU en materia de educación y sanidad… son momentos oscuros para EEUU, y es el momento de levantarse. Hay que estar vigilante, porque no sabemos lo rápido que puede ocurrir todo esto. Ahora hay un matrimonio muy peligroso entre el poder y el dinero que no habíamos visto hasta ahora. Es irresponsable y peligroso cómo esos millonarios están dirigiendo el país y el planeta", dijo el actor.