Ser un héroe como el Capitán América no es fácil. Menos aún, tomando el relevo de alguien como Chris Evans, que llevó el escudo en el cine durante siete años. El actor se ha convertido en un auténtico icono de la justicia y la libertad (y es difícil dejar de verle como Steve Rogers, y verle en otros papeles diferentes). Tras 'Vengadores: Endgame', el papel del superhéroe recayó en Anthony Mackie, que daba vida a Falcon desde 'Capitán América: el soldado de invierno'. Su gran estreno fue una de las series más infravaloradas de Marvel, es decir, 'Falcon y el soldado de invierno'. Quizá la serie más política de Marvel hasta la fecha.

Así que su camino para conseguir el respeto de la audiencia no ha sido fácil. Ya no porque está última fase el MCU esté siendo deslavazada y no tenga el mismo apoyo del público que anteriormente, sino por una parte muy ruidosa de la extrema derecha americana, que se fija más en el color de piel de Mackie que en su interpretación. Pero lo cierto es que todo está en los cómics. Muchos afirman que un Capitán América negro o una versión femenina de Hulk son resultado directo de las políticas woke. Ninguno de ellos se plantea que esos personajes ya existieron en los años 80, en esos cómics que reverencian tanto pero de los que saben tan poco.