Lo que se esconde tras el copyright: "Todo a tu alrededor tiene propiedad intelectual"

El icono de la letra ‘c’ rodeada por un círculo se ha vuelto universal. Diariamente, cada vez que escuchamos una canción, compramos un libro o vemos la televisión, hay una economía que redistribuye las ganancias . Pero no siempre fue así, y algunos creen que este no es el sistema más justo.

Respuesta: "En este momento las corporaciones, porque durante los últimos cien años —al menos en Estados Unidos— ha sido posible que una empresa posea un copyright. Eso no fue posible hasta 1911. Y cuando lo piensas, es una locura, ya que la justificación del copyright es otorgar ciertos derechos limitados sobre las obras creadas a las personas que las crearon, como muestra de respeto"

R: "Bajo la misma ley tenemos poemas, novelas, obras de teatro, software y diseños arquitectónicos. Los disfraces elegantes, el diseño de moda, los logotipos publicitarios… todo a tu alrededor tiene algún grado de propiedad intelectual asociado. Y eso no era lo que se pretendía. Eso ha surgido a raíz de una sucesión de accidentes".

P: Entonces no ha sido siempre así…

R: "Las reglas del copyright desde que publiqué mi primer libro en 1976 hasta hoy han cambiado por completo. La cuestión es que la gente no se da cuenta de lo reciente que es todo esto y de cómo, casi sin darnos cuenta, hemos permitido que no solo nuestras industrias culturales, sino también creaciones de todo tipo, tan diversas y asombrosas, queden bajo el control de un único marco legal que, en realidad, es muy restrictivo.

Y en cada etapa de la historia del copyright, desde 1710 hasta 1998, ha habido personas sabias y eruditas que se han levantado y han dicho: esto no está bien. No hagas esto. Pero siempre se han quedado atrás".

R: "Tuvimos un mundo sin copyright hasta hace 250 años. Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, los libros –en particular los impresos– pertenecían a los impresores de forma permanente, como se posee una casa o un coche. El problema de eso es que podían elegir si publicarlos o no.

Por ejemplo, en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, la familia Thompson era dueña de Hamlet y podía decidir no publicarla si no lo deseaba. Así que, un mundo sin copyright no es necesariamente un paraíso con un extenso dominio público. El dominio público debe ser establecido por la ley".