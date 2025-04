Los fans de artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Oasis o Lady Gaga se preparan mentalmente para una batalla digital donde el objetivo es conseguir una entrada antes de que se agoten… o se disparen. Y es que el verdadero reto no es solo superar la cola virtual, sino entender por qué el precio de las entradas cambia justo cuando estás a punto de comprarlas .

Lo que muchos desconocen es que se han topado con los precios dinámicos , una estrategia de venta que está revolucionando la industria de los espectáculos en vivo. Su aparición no es nueva, pero ha tomado fuerza recientemente por la polémica generada en torno a los conciertos de Lady Gaga en Barcelona , previstos para octubre de 2025.

Los precios dinámicos responden a una lógica de oferta y demanda en tiempo real . Esto significa que el valor de una entrada puede cambiar dependiendo del volumen de búsquedas, clics o compras que se estén realizando en ese momento. No es un error del sistema ni una táctica de último minuto, sino una estrategia deliberada.

Tal como lo explicó Eugeni Calsamiglia, exdirector de Ticketmaster, a la agencia Europa Press en 2018, el sistema se ajusta mediante tecnología y experiencia humana. “La gente paga lo que quiere pagar. Las entradas se acaban vendiendo, lo que no se sabe el precio. La cuestión es que cuando las ponemos a la venta esas entradas ya no valen 190 euros, sino 800, de manera que al revendedor le dejamos un margen pequeño e igual no le compensa. Al final tú decides, nadie te pone una pistola para comprar una entrada”, señalaba. Su propósito principal, según la compañía, es frenar la reventa y evitar que los revendedores inflen el precio en el mercado secundario.