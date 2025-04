Marilyn Manson regresará el próximo mes de noviembre a España después de siete años desde su última actuación, y lo hará con dos conciertos de su gira 'One Assassination Under God', el primero el 27 de noviembre en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona) y otro un día después en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Entonces pasó muy de puntillas por su entonces más reciente álbum, 'Heaven upside down' (2017), pero no por sus más exitosos álbumes de los años 90: 'Antichrist superstar', del que interpretó el corte titular, así como 'Mechanical animals', del que sonaron 'The Dope Show' y 'Coma white'.