Shakira sigue batiendo récords , superando, paso a paso, cada uno de los hitos previos de una carrera que ya era apabullante, así como a todos los artistas que compiten -virtuosamente- con ella a día de hoy, tanto de habla inglesa como no, a nivel mundial.

La primavera de Shakira está floreciendo a niveles no vistos jamás. Su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' se ha convertido en la presentación musical en directo con más ingresos de la historia en el mes de marzo, según Billboard Boxscore, desde que la legendaria cabecera musical comenzara a llevar la cuenta de los directos.

Ahora, Shakira se prepara para su aterrizaje en Estados Unidos, donde también hará historia desde el 13 de mayo, cuando comenzará su US Tour de Las Mujeres Ya No Lloran, en el Bank Of America Stadium de Charlotte. Shakira dará más de veinte conciertos en territorio norteamericano hasta finales de junio en algunos de los estadios más grandes del mundo.