Raphael ha regresado a los escenarios en el Teatro Romano de Mérida tras seis meses recuperándose del linfoma cerebral

La esperada vuelta de Raphael a los escenarios: reaparece en Mérida seis meses después de sufrir un linfoma cerebral

Compartir







Noche repleta de emoción la que vivió Raphael este domingo 15 de junio con su esperadísima vuelta a los escenarios en el Teatro Romano de Mérida tras seis meses recuperándose del linfoma cerebral que le fue diagnosticado el pasado diciembre tras sufrir un accidente cerebrovascular por el que estuvo ingresado diez días en el hospital.

Demostrando que está completamente recuperado, y que continúa siendo incombustible y con una ilusión intacta en cada cita con su público a sus 82 años, el de Linares lo dio todo durante las más de dos horas que duró el concierto, en el que sin dejar de bailar y sonreír hizo un despliegue de voz repasando éxitos tan icónicos como 'Escándalo', 'Como yo te amo', 'Yo soy aquel', o 'Mi gran noche'.

A su lado, su hijo Manuel Martos, que no se perdió su reaparición y que esta mañana se mostraba de lo más orgulloso de su padre tras su impresionante regreso a los escenarios: "Una noche muy especial, emocionante, el público maravilloso como siempre y él, bueno, pues feliz haciendo lo que más le gusta".

"Él está muy bien, muy bien, fantástico. Está feliz, pues eso, retomando su rutina, su vida, su profesión y lo que digo siempre, al final él ha nacido para seguir encima del escenario y que pueda volver después de lo que pasó, etcétera, y plenitud de facultades y disfrutándolo tanto, pues es lo más importante" ha añadido, destacando las dos horas de concierto en las que Raphael lo dio todo y se entregó al máximo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un "desgaste físico" que ha comparado con "cuando uno juega un partido de fútbol", que como ha asegurado no ha pasado factura a su padre, preparado para su próxima actuación: "Él está fantástico. Yo creo que él cuando se sube ahí es como que, no sé, es como entrar en otra dimensión. Y yo creo que hasta casi como que no pasa el tiempo. Y luego que el público lo lleva en volandas desde que pisa el escenario hasta que se va. Si fuera por ellos yo creo que podría estar ahí seis horas cantando, pero ellos saben que también hay que descansar. Con lo cual, bueno, yo creo que fue una comunión maravillosa, como siempre, ¿no?, entre mi padre y el público. Y nada, y ahora seguir, que es lo bonito".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Quien no estuvo presente en la reaparición de Raphael ha sido su mujer, Natalia Figueroa, incansable en su apoyo al cantante durante el tratamiento médico que ha recibido en los últimos meses. "No ha podido venir, pero estará en Madrid, lógicamente. Y nada, pues eso, lo bueno es que hay muchos conciertos, muchas oportunidades para seguir viéndole" ha aclarado su hijo, confirmando así que su madre no se perderá la actuación del de Linares en la capital el próximo 26 de junio.