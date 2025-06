Mónica Sanz y Rosemary Alker reciben el Premio Antena de Plata 2025 por parte de asociaciones de radio y televisión

Lluís Tovar, corresponsal en Bruselas de Informativos Telecinco, recoge el Premio Salvador de Madariaga al compromiso periodístico con Europa

Compartir







Mónica Sanz y Rosemary Alker, periodistas de la casa han sido galardonadas con el premio Antena de Plata 2025. Mónica es presentadora del informativo de las ocho en Noticias Cuatro y Rosemary Alker es meteoróloga en Mediaset.

Ellas han sido premiadas en esta edición número 31 de este galardón que concede cada año las asociaciones de radio y televisión de España. "Estoy doblemente contenta y agradecida porque quienes entregan este premio son compañeros y siempre es un orgullo que en el gremio reconozcan tu trabajo. Además es un premio compartido porque es mío y vuestro", dice Mónica.

"Estoy ahora mismo en un sueño. No me lo creo. Estoy súper agradecida por este reconocimiento. Es la primera vez en mi vida que me dan un premio", añade Rosemary.

Otros galardonados

De la misma casa, hace tan solo un día, el periodista y corresponsal de Informativos Telecinco en Bruselas, Lluís Tovar, ha recibido este martes el premio Salvador de Madariaga al compromiso periodístico con Europa. Un galardón concedido por la Asociación de Periodistas Europeos, que le considera un referente de la nueva generación de corresponsales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Agradecimientos, evidentemente al jurado y también, por supuesto, a mis compañeros de Bruselas, periodistas de un nivel altísimo de los que aprendes cada día", ha dicho el corresponsal en su discurso de agradecimiento.

En enero de 2025, Carlos Franganillo se proclamó ganador de la categoría 'Mejor presentador de informativos' en los Premios Iris 2024. El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición noche subió al escenario, recogió el galardón y dedicó unas palabras delante de toda la Academia de la Televisión. "Gracias a quien haya participado en esta decisión. Me siento muy honrado, de verdad que es un honor inmenso ser reconocido por la Academia".