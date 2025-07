El rapero iba a participar en el Festival Rubicon, pero la organización se ha visto obligada a cancelarlo debido a los discursos de odio de West

Kanye West y su supuesta deuda de 400.000 euros por seis semanas en Mallorca: de la comida al alquiler de la finca

Kanye West, ahora conocido como Ye y que en los últimos meses ha copado un sinfín de titulares por su criticada actitud, ha sufrido un nuevo revés en su carrera.

El Festival Rubicon, que iba a celebrarse entre los días 18 y 20 de julio en Eslovaquia y que iba a ser su única presentación en Europa este año, ha sido cancelado oficialmente. La organización del evento ha comunicado que la decisión se ha tomado debido a "presiones externas y desafíos logísticos", una explicación que enmascara una situación más compleja: las continuas protestas hacia la participación de West a raíz de sus reiteradas declaraciones antisemitas y simpatías pronazis.

La cancelación del festival ha sido el resultado de una cadena de reacciones. Grupos de derechos humanos y sectores de la comunidad artística protestaron de manera activa en contra de la participación del exmarido de Kim Kardashian, argumentando que su presencia en el evento legitimaba discursos de odio.

La presión no tardó en surtir efecto: varios artistas que figuraban en el cartel comenzaron a bajarse del evento, seguido de parte del equipo organizador, lo que dejó al festival sin la estructura necesaria para llevarse a cabo. Finalmente, West eliminó de su cuenta de Instagram la publicación que anunciaba su actuación, y poco después, el propio festival comunicó su cancelación definitiva a través de redes sociales.

"Con pesar anunciamos: el Festival Rubicon no tendrá lugar este año. Esta no fue una decisión fácil. Debido a la presión mediática y a la retirada de varios artistas y socios, no pudimos entregar el festival al estándar de calidad que mereces. Estamos realmente agradecidos por su apoyo y confianza. Para aquellos que hayan comprado entradas, sean pacientes. Toda la información sobre el reembolso se enviará por correo electrónico en 14 días. Este no es el fin de Rubicon. No nos vamos a rendir. Ya estamos trabajando para volver más fuertes", han señalado a través de un 'post'.

Este episodio se suma a una larga lista de escándalos que han marcado la trayectoria del rapero en los últimos años. Desde finales de 2022, Ye ha sido protagonista de una espiral de controversias públicas que incluyen declaraciones de simpatía hacia Adolf Hitler -ha lanzado una canción llamada 'Heil Hitler' que glorificaba al líder nazi-, elogios al nazismo, y teorías de conspiración antisemitas, por las cuales ha sido criticado por medios, colegas de la industria y redes sociales.

Grandes marcas como Adidas, Balenciaga y Gap han roto sus contratos con él, y su presencia en eventos de gran magnitud ha sido cada vez más cuestionada.

Otros show cancelados

La polémica en torno a West ha tenido consecuencias directas en su carrera musical. No es la primera vez que se cancela un concierto suyo debido al rechazo que genera su figura.

A principios de 2023, un festival en Australia descartó su participación tras recibir miles de firmas de protesta. En Estados Unidos, varias universidades y centros culturales cancelaron conferencias y apariciones relacionadas con el artista, citando como motivo principal la incompatibilidad de sus valores con los principios de inclusión y respeto. Y el pasado mes de mayo se conoció que la empresa surcoreana de comercio electrónico Coupang también había cancelado su concierto previsto para finales de ese mes en Corea del Sur "debido a las recientes controversias en las que se ha visto envuelto el artista".

De ser uno de los artistas más innovadores y premiados de su generación, ha pasado a convertirse en una figura cada vez más aislada, tanto en la industria musical como en el ámbito empresarial y mediático. Cabe recordar su candidatura fallida a la presidencia de Estados Unidos en 2020, su divorcio mediático con Kim Kardashian, y sus erráticos comportamientos en redes sociales.