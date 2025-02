Lady Gaga acaba de presentar su nuevo single, 'Abracadabra', a semanas del lanzamiento de su álbum 'Mayhem'

Parris Goebel es la nueva coreógrafa de la cantante, y los 'little monsters' están emocionados con el fichaje

Lady Gaga canta por sorpresa en la calle donde se produjo el último atentado masivo de Nueva Orleans

Los Grammy de este 2025 nos han traído varias sorpresas. Por un lado, la muy comentada victoria de Kendick Lamar; por otro lado, la ansiada victoria de Beyoncé en la categoría de 'Álbum del Año'. Y, por último, el regreso brutal de Lady Gaga a sus orígenes. La cantante aprovechó la ceremonia para estrenar su nuevo videoclip, 'Abracadabra', y arrasó como hacía tiempo que no lo conseguía.

A finales del 2024 lanzó 'Disease', el primer single de su nuevo álbum 'Mayhem', dejando claro que pensaba volver a sus orígenes. A su época de 'The Fame Monster' o 'Born This Way'. Pero el single no tuvo el éxito esperado, sobre todo opacado por el exitazo tan inesperado de su 'Die with a smile', la colaboración con Bruno Mars, que está a punto de convertirse en la canción que más tiempo ha estado número 1 en la historia de Spotify.

La expectación por su nuevo disco, que llega el 7 de marzo, es real, y así lo ha demostrado con su 'Abracadabra'. Una Lady Gaga divertida, bailarina, un poco satánica y totalmente desatada, que nos recuerda a sus mejores vídeos como 'Alejandro' o 'Judas'.

En poco más de tres días, la canción lleva ya 11 millones de reproducciones en Youtube, y ha tenido el mejor estreno en Spotify para la cantante. Lanzando la canción un domingo, sin playlisting, sin una gran campaña de marketing, sin trend en TikTok. Los 'little monsters' están emocionados con esta nueva era y no es para menos. Sobre todo por la impresionante coreografía que podemos ver en 'Abracadabra', y que es obra de su nuevo fichaje, la coreógrafa Parris Goebel. Pero, ¿por qué tiene una nueva coreógrafa Lady Gaga?

Habría que remontarse a las primeras canciones de la artista para descubrir quién fue el coreógrafo que marcó su carrera. Richard 'Richy' Jackson comenzó a trabajar como bailarín de Usher o de Missy Elliott, hasta que se unió a Laurieann Gibson como asistente para ayudar en las coreografías de una nueva cantante que estaba despuntando: Lady Gaga. Suyos son los bailes de 'Just Dance', 'Paparazzi', 'Lovegame', 'Bad Romance' o 'Telephone'. Pero cuando lanzó su disco Born This Way', la cantante decidió contar desde ese momento solo con Jackson, y su unión llegó hasta 2020.

El escándalo con su coreógrafo

Por el camino dejó espectaculares coreos como las de 'Born this way', 'Judas', 'Applause', 'John Wayne' o 'Rain on me'. Un trabajo que marcó la carrera de Lady Gaga y su estilo de baile. Pero la artista tuvo que prescindir de sus servicios en 2022 y reinventarse de nuevo con Parris Goebel, debido a varias denuncias por parte de bailares, que acusaron a Jackson de abusivo en el set de rodaje. Justo a días de comenzar su gira 'The Chromatica Ball Tour', una de sus bailarinas más famosas, Montana Efaw, que había estado con Gaga desde el comienzo, anunció que no estaría en esa nueva gira, y señaló al coreógrafo jefe, Richard Jackson, como el principal culpable. "Es una persona horrible para trabajar", explicó. "No se debió a una diferencia creativa, en realidad fue mentalmente muy abusivo conmigo durante años".

A la denuncia pública de Efaw se sumaron otros bailarines de la cantante, como Graham Breitenstein o Kevin Frey. Todos ellos destacando el ambiente tan tóxico que había creado el coreógrafo a lo largo de los años. Según la revista 'The Rolling Stone', un total de diez bailarines habrían denunciado el comportamiento de Jackson. Entre ellos, Caroline Diamond, que le acusó directamente a través de su cuenta de Instagram. "Trabajar con Gaga era mi sueño. Lo perseguí y lo conseguí, pero una vez que llegué ahí, ese hombre lo convirtió en una pesadilla". "Mi objetivo al dar a conocer esto es cambiar las cosas. Impactar positivamente o salvar a un bailarín de tener una experiencia como esta, para que cuando las banderas rojas aparezcan, ya sea con (Jackson) o con alguien más, salgan de ahí y denuncien la situación", denunció también la bailarina Sloan-Taylor Rabinor.

Aunque el coreógrafo denunció en 'Page Six' que las alegaciones eran falsas, y que muchos de los bailarines le habían acusado como represalia por no haber sido contratados para la gira de 'Chromatica', la situación era tan extrema que Lady Gaga tuvo que tomar cartas en el asunto y despedir a su coreógrafo principal, más de una década de éxitos después, coincidiendo con la gira de su último álbum de estudio. Hasta que ha llegado 'Mayhem', cuya fecha de lanzamiento es este próximo 7 de marzo de 2025.

Sobre Parris Goebel

Para esta nueva era, cinco años después de su anterior álbum, ha decidido contar con la coreógrafa de moda: Parris Goebel. La coreógrafa neozelandesa ha trabajado con artistas de la talla de Justin Bieber o Rihanna. Encargada de la última gira de la leyenda Janet Jackson, o de la viral actuación de Karol G en los Billboard Music Awards de 2023.

Ella es la responsable de las coreografías de 'Disease' y 'Abracadabra', dándole un nuevo estilo a Lady Gaga, más crudo, más virulento, más real. "Parris y yo trabajamos muy de cerca, ella es una genio total", ha explicado Gaga en una entrevista para 'ELLE'. "Hicimos el vídeo para 'Disease' juntas y luego tuvimos una conversación sobre cómo continuar con esta idea de diálogo interno. Es parte del caos: estos lados conflictivos de nosotros mismos que realmente no tienen sentido, pero que simplemente continúan teniendo el mismo argumento. ¿Cómo decimos eso a través del baile?".

Los fans de la cantante ya se muestran exultantes con este cambio, sobre todo porque parece dejar claro que será su coreógrafa principal en la inminente gira que afrontará la cantante tras el lanzamiento de su nuevo álbum. Una polémica que parece haber acabado bien, uniendo a dos de las figuras creativas más destacadas de la música. Parris y Gaga piensan escribir una nueva página en la historia de la cantante. Y 'Abracadabra' solo ha sido el primer paso.

