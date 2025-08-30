La gran ovación a Julia Roberts en el Festival de Venecia por su actuación en 'Afther the Hunt'

Julia Roberts ha acudido por primera vez al Festival de Cine de Venecia junto al director Luca Guadagnino

Julia Roberts conquista el Festival de Cine de Venecia con un thriller psicológico dirigido por Luca Guadagnino que promete debate

Compartir







VeneciaJulia Roberts ha recibido en el Festival de Cine de Venecia una gran ovación de nada más y nada menos que seis minutos. La actriz presentó su nueva película, 'Afther the Hunt', en el festival de cine italiano. El nuevo filme de Luca Guadagnino aborda de manera directa los dilemas éticos y personales que se generaron con el movimiento "#MeToo" y la cultura de la cancelación.

El largometraje ha dividido a la crítica. El thriller, que reabre el debate sobre el feminismo, no ha gustado a muchos porque consideran que cuestiona a la victimas de abusos sexuales.

PUEDE INTERESARTE George Clooney se retira del Festival de Cine de Venecia por problemas de salud

La primera vez de Julia Roberts en el Festival de Venecia

El estreno de ‘After the hunt’ ha llevado por primera vez a la actriz de ‘Pretty Woman’ (1990) o ‘Erin Brockovich’ (2000) a la Mostra, donde la cinta ha sido estrenada fuera de concurso.

Aunque por la mañana, durante la rueda de prensa de presentación, recordó que ya había trabajado en la monumental Ciudad de los Canales con Woody Allen en el rodaje de ‘Everyone says I love you’ (1996).

PUEDE INTERESARTE La situación de Bruce Willis empeora

"Es un lugar extraordinario, uno de lo más inexplicables y mágicos que existen. Cuando venía esta mañana aquí pensaba en la suerte que es. Es como un sueño", confesó la actriz.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y es que a lo largo de su carrera Julia Roberts nunca había acudido al Festival de Venecia, pero este viernes se estrenó desfilando por la alfombra roja del certamen en el estreno de su película ‘After the hunt’, de Luca Guadagnino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Julia Roberts impresiona en la alfombra roja del Festival de Venecia

La actriz estadounidense acudió al Palacio del Cine del Lido veneciano con un largo vestido en azul marino y con partes de estampado en rombos negros.

Su aparición suscitó la ovación de una multitud que había llegado a la alfombra roja aprovechando que la lluvia había finalmente cesado y a quienes firmó algunos autógrafos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

También desfilaron otros compañeros de reparto, como la actriz Ayo Edebiri, con un largo vestido completamente rojo, o Andrew Garfield, con un ancho traje azul celeste.

La alfombra roja terminó con la tradicional foto de familia del reparto de la cinta, encabezado por el propio director Guadagnino.