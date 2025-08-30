Logo de InformativosInformativos
Cultura
Festivales

Julia Roberts, emocionada durante la grandísima ovación por su interpretación en 'Afther the Hunt' en el Festival de Venecia

La gran ovación a Julia Roberts en el Festival de Venecia por su actuación en 'Afther the Hunt'
Julia Roberts se estrena de la mano de Luca Guadagnino sobre la alfombra roja del Festival de VeneciaInformativos Telecinco
Compartir

VeneciaJulia Roberts ha recibido en el Festival de Cine de Venecia una gran ovación de nada más y nada menos que seis minutos. La actriz presentó su nueva película, 'Afther the Hunt', en el festival de cine italiano. El nuevo filme de Luca Guadagnino aborda de manera directa los dilemas éticos y personales que se generaron con el movimiento "#MeToo" y la cultura de la cancelación.

El largometraje ha dividido a la crítica. El thriller, que reabre el debate sobre el feminismo, no ha gustado a muchos porque consideran que cuestiona a la victimas de abusos sexuales.

PUEDE INTERESARTE

La primera vez de Julia Roberts en el Festival de Venecia

El estreno de ‘After the hunt’ ha llevado por primera vez a la actriz de ‘Pretty Woman’ (1990) o ‘Erin Brockovich’ (2000) a la Mostra, donde la cinta ha sido estrenada fuera de concurso.

Aunque por la mañana, durante la rueda de prensa de presentación, recordó que ya había trabajado en la monumental Ciudad de los Canales con Woody Allen en el rodaje de ‘Everyone says I love you’ (1996).

PUEDE INTERESARTE

"Es un lugar extraordinario, uno de lo más inexplicables y mágicos que existen. Cuando venía esta mañana aquí pensaba en la suerte que es. Es como un sueño", confesó la actriz.

Y es que a lo largo de su carrera Julia Roberts nunca había acudido al Festival de Venecia, pero este viernes se estrenó desfilando por la alfombra roja del certamen en el estreno de su película ‘After the hunt’, de Luca Guadagnino.

Julia Roberts impresiona en la alfombra roja del Festival de Venecia

La actriz estadounidense acudió al Palacio del Cine del Lido veneciano con un largo vestido en azul marino y con partes de estampado en rombos negros.

Su aparición suscitó la ovación de una multitud que había llegado a la alfombra roja aprovechando que la lluvia había finalmente cesado y a quienes firmó algunos autógrafos.

También desfilaron otros compañeros de reparto, como la actriz Ayo Edebiri, con un largo vestido completamente rojo, o Andrew Garfield, con un ancho traje azul celeste.

La alfombra roja terminó con la tradicional foto de familia del reparto de la cinta, encabezado por el propio director Guadagnino.

Temas