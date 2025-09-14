Paco León responde a las críticas a la campaña "Por huevos" y reivindica: "Hay que bajar la testosterona"

Silvina Ajmat 14 SEP 2025 - 17:12h.

El actor y director explicó por qué aceptó el encargo del ministerio de Igualdad y respondió a los que le dicen que "está en contra de la testosterona"

Paco León, premio de Honor en el South Series Festival: "Con este premio he pasado de joven promesa a vieja gloria"

Paco León ha sido esta semana protagonista de algunos titulares de noticias porque es el protagonista de la nueva campaña del ministerio de Igualdad, a cargo de Ana Redondo, que busca incluir en el debate feminista a los varones resignificando un concepto asociado a las masculinidades tóxicas: el de tener "huevos" y que eso signifique ser valiente o peor, ser machista.

"¿Qué es tener huevos?", se pregunta la campaña, que no solo tiene un corto con la actuación de Paco León sino también está en las carteleras publicitarias de muchas ciudades españolas. La ministra ha explicado que la idea es recurrir al humor para reflexionar sobre las ideas que la sociedad tiene sobre la identidad masculina y cómo estos preconceptos no colaboran con la igualdad porque ponen a los varones en un lugar alejado de los cuidados o de su propia sensibilidad.

La campaña ha cosechado elogios pero también críticas. Desde el Partido Popular, por ejemplo, se ha exigido explicaciones sobre los gastos de la campaña y se ha cuestionado que la acción está "en contra de la testosterona".

Preguntamos a Paco León por este asunto y su respuesta fue clara: "Hay que bajar un poquito la testosterona, en general, hay que bajarla". El actor y director está en Cádiz participando del South International Series Festival y recibirá hoy un Premio de Honor por su trayectoria. Además, nos explicó por qué aceptó la propuesta del ministerio de Igualdad pese a que al principio tuvo dudas. "Me da vergüenza decirle a nadie lo que tiene que hacer. No quiero dar ejemplo de nada, yo estoy aprendiendo igual que todos. Pero me parecía que el tono era muy bonito".

El actor dio su perspectiva sobre por qué le parece que es un mensaje necesario para instalar un tema que incluya a los varones en el debate feminista. Dale Play para escuchar sus palabras.

De qué se trata el vídeo de la campaña "Por Huevos"

En el vídeo de la campaña, Paco León aparece en una cocina rodeado de gallinas y preparando tortilla, mientras se hace algunas preguntas mirando directamente a la cámara. "Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra, ¿no? Seguramente, claro", dice y continúa: "Tener huevos te puede servir para muchas cosas: puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada o atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía lo denuncias".

Otros mensajes que lanza son "tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca"; "llorar no te hace que tengas menos, ni gritar hace que tengas más"; "si de verdad los tienes, no tienes que ir por ahí fardando de que los tienes" o "durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos, pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos".

Paco León, premio de Honor en el South International Series Festival

En estos momentos Cádiz es el epicentro de la industria de las series. Producciones de distintas partes del mundo se dieron cita allí para participar con sus novedades en el South International Series Festival y artistas de la talla de Diane Kruger y Norman Reedus se dejaron ver en la ciudad más antigua de Occidente para celebrar la ficción y la no ficción en formato seriado. Paco León acudió también para presentar 'Aída y vuelta', la película que pronto verá la luz y que revive a la mítica serie y habrá una proyección de un episodio inédito. Pero tenía otro motivo de peso para venir a Cádiz: es uno de los tres galardonados con el Premio de Honor del festival, junto a María Castro y Chris Brancato (productor de 'Narcos').

Es el primer premio que recibe que no laurea un trabajo en particular sino su carrera, y eso quizás sea lo más parecido a la consagración. No la necesitaba, porque más de una treintena de películas y series que hizo como actor, director y guionista, lo tienen desde hace ya mucho tiempo entre los artistas más destacados de la escena española e internacional. Pero recibir el premio de Honor en este festival, ha sido la confirmación de que ha hecho las cosas bien: "Hace mucha ilusión, sobre todo un premio que venga de tu gente. Se dice que nadie es profeta en su tierra, pero al parecer yo sí lo soy, y estoy agradecido", nos ha dicho. Luego, bromeó: "Ya tenemos una edad... Que pasas a recibir premios de honor. Pasas muy rápido de joven promesa a vieja gloria. Con esto ya soy vieja gloria".

Dale Play para ver esta entrevista a solas con él.