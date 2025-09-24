El show contará con un elenco de artistas y se celebrará el próximo 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, en Isla Mágica

El próximo 19 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, Isla Mágica acogerá un concierto benéfico de La Húngara, organizado por la actriz Cristina Medina y su Fundación Oncolomeeting para apoyar a los pacientes oncológicos, bajo el pretexto "sola no puedo, pero con amigos sí".

Oncolomeeting (una app-red social) fue creada por Cristina tras su enfermedad para facilitar la conexión entre pacientes, supervivientes y acompañantes oncológicos, para el apoyo mutuo.

Asimismo, tiene como objetivo luchar por derechos burocráticos y sociales de dicha comunidad e investigar en medicina regenerativa para ayudar a los organismos a soportar mejor los tratamientos y paliar efectos secundarios derivados de los mismos.

Los detalles

En este sentido, la cantante ha decidido unirse a la iniciativa y ofrecer un show único. Las entradas para el evento ya están en la web de la fundación por un precio de 20 euros. Asimismo, quien quiera puede hacer una donación a la fundación de hasta 100 euros reservando asientos de la fila 0.

La Húngara se presentará como cabeza de cartel, sumada a un gran elenco de artistas. Hasta el momento, han confirmado su participación Paco Candela, Marisol Bizcocho, Joana Santos, Joana Jiménez, Maki y María Artes, Shara Pablos y Joselito Cortés, entre otros.

El concierto comenzará a las 20:30 horas, con apertura de puertas a las 19:30 horas, y se accederá a través de la calle Juan Bautista Muñoz.

Cabe destacar que Medina y la popular artista se conocieron el pasado mes de marzo en los premios Sevilla Magazine, y su relación se afianzó, en parte, ya que Sonia está muy sensibilizada con este tipo de enfermedad. Su padre falleció de un cáncer. De ahí está unión.

El documental 'La Húngara. Toma que toma', que ya está disponible en Mediaset Infinity, repasa la vida, el entorno y la popularidad de la icónica cantante andaluza Sonia Priego, más conocida como La Húngara.

La artista revolucionó el panorama musical a principio de siglo con su fusión de flamenco y pop. En 2021 colaboró con C. Tangana en el tema 'Tú me dejaste de querer' y juntos pulverizaron todas las listas de éxitos.

A lo largo de tres episodios, la intérprete se abre en canal sobre su trayectoria, sus orígenes humildes, su faceta más personal, sus tres pérdidas familiares y su paso por los Latin Grammys.