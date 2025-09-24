Sonia, sobre su apodo: “Yo al principio lloraba y le decía que mi madre era ella”

Cuando comenzó a sonar su música nadie sabía quién era y son muy pocos los que realmente saben por qué se Sonia Pliego canta bajo el nombre de ‘La Húngara’. La propia artista nos cuenta qué esconde su nombre artístico en la segunda parte de su documental ‘La Húngara. Toma que toma’.

Al mismo tiempo que nos cuenta cómo la gente comenzó a ponerle cara gracias a las entrevistas que le hacían en los grandes periódicos y revistas de la época, recordamos la primera vez que Sonia desveló quién le puso el sobrenombre de La Húngara y por qué.

La cantante participó en el programa ‘Déjate querer’ en el año 2022 y le confesó a Toñi Moreno que fue su madre la que siempre le hacía de rabiar con eso de que ella no era su hija “Esta no es mía, a esta la dejó una húngara debajo de un puente y yo la recogí”. Algo que a Sonia le daba muchísima rabia, pero que su madre utilizaba para justificar todo su arte “yo al principio lloraba y le decía ‘mi madre eres tú’, pero ella insistía en que “tu madre es una húngara que bailaba muy bien y cantaba muy flamenca”.

Así fue la noche que marcó la carrera de La Húngara gracias a una canción de Rocío Jurado y a una llamada que lo cambió todo: “Esto no puede ser verdad”

De camino a Sevilla, Sonia recuerda el viaje que hizo a la ciudad con menos ganas. Un día que se fue con sus primas en un mini bus rumbo a un karaoke. Era la primera vez que ella iba a Sevilla y no podía imaginar que, a las tres de la mañana, el Cali se le iba a acercar a ella jurándole que conocía a un productor musical y que la iba a grabar un disco. Ella no le creyó, pero sus primas, le dieron el teléfono...

C. Tangana, sobre La Húngara: “Es mucho más que flamenco”

Antonio Carmona y C. Tangana hablan del tipo de flamenco que hace La Húngara, un flamenco que no es solo musical y que va mucho más allá del concepto que se ha establecido.