El intérprete gaditano de 'Son de amores' se ha abierto en canal sobre la difícil situación que atraviesa desde que le diagnosticaron una cardiopatía

Compartir







Durante más de 20 años, 'Andy y Lucas' ha sido la banda sonora de millones de personas. Pero a finales de 2023, la vida de Lucas cambió de golpe: confesó que padecía un problema de corazón que trastocaría no solo su rutina diaria, sino también el rumbo del dúo gaditano.

"En los conciertos me daban ciertos mareos y yo no no sabía de dónde venían. Empecé a tomarme la tensión, que la tenía por las nubes, y fui al cardiólogo, donde me dijeron que tenía una arteria que no estaba bombeando la sangre como debería", confiesa ahora el artista en 'Me quedo conmigo', programa de Mediaset Infinity disponible a partir de este miércoles 10 de septiembre.

Tras someterse a pruebas médicas, los especialistas le detectaron una cardiopatía isquémica con una valvulopatía: una de sus válvulas no cierra correctamente y la sangre regresa, lo que exige un control constante y limita la intensidad de su vida profesional. El diagnóstico fue claro: debía reducir su actividad para evitar complicaciones mayores. A esto se sumó un problema estético tras una operación de nariz que "no cicatrizó bien", agravado precisamente por su dolencia cardíaca.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Me dijeron que se podía solventar, pero lo que no querían es que mi nivel de estrés fuera a más", narra. Sin embargo, Lucas, que siempre ha sido el encargado de la gestión del grupo, "no frené cuando debía", lo que obligó a anunciar su parón de la música tras la gira de despedida 'Nuestros últimos acordes', un recorrido por las principales ciudades españolas que concluirá el próximo 10 de octubre en Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ahora, asegura que "ojalá" la salud le permita volver a los escenarios en algún momento, cuando "el estrés" que sufre desaparezca. Por el momento, su objetivo es cuidar su corazón para poder seguir disfrutando de la vida, de la música y de su familia, ya que los últimos exámenes médicos no han mejorado. "Las últimas revisiones no han salido como deberían, así que ya en octubre tenemos el último concierto, y después, cada uno seguirá su camino", manifiesta.

La entrevista en 'Me quedo conmigo'

A través de terapia y distintas dinámicas, Lucas también se sincera con la psicóloga Alicia González sobre su relación con Andy después de que hayan surgido todo tipo de rumores que ponían en duda su amistad.

Asimismo, ha desvelado los problemas que ha vivido tras la operación de nariz, cuáles son sus planes de futuro tras bajarse de los escenarios y se ha abierto en canal sobre las pérdidas familiares que ha sufrido recientemente: la de su hermano y su padre, a quienes estaba muy unido.