El gesto de Blake Lively con Taylor Swift que aviva los rumores de una posible reconciliación

El nuevo disco de Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’, se ha convertido en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, confirmó la plataforma este viernes.

Spotify había confirmado a principios de esta semana que el duodécimo trabajo discográfico de la cantante ya había batido el récord de la plataforma por mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, al superar los cinco millones.

Swift lanzó el álbum a medianoche, menos de un año después de poner fin a su monumental ‘The Eras Tour’, la gira mundial con la que mostró su poderío en la industria como una de las figuras del pop más importantes de la actualidad.

Taylor vuelve a sus bases del pop más clásico

Con ‘The Life of a Showgirl’, Swift se alejó de la introspección melancólica de ‘The Tortured Poets Department’ (2024) y los sonidos oscuros y reflexivos que habían marcado sus últimas producciones y en cambio retoma las bases del pop más clásico que marcaron sus primeras etapas, un poco gracias al retorno de los productores Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en temas como ‘Blank Space’ o ‘Shake It Off’.

El disco, que celebra su vida entre bastidores tras la experiencia que vivió durante su más reciente gira, llega en un momento dulce para Swift, quien recientemente anunció su compromiso matrimonial con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y tras haber recuperado la propiedad de los masters de grabación de sus primeros seis álbumes.

Taylor Swift, más de 850 millones de euros de patrimonio en dos años

La cantante estadounidense Taylor Swift cuenta con el prestigio de ser la artista más popular del último siglo y una de las más adineradas del mundo.

Su patrimonio ha aumentado en más de 850 millones de euros (mil millones de dólares) en los últimos dos años, alcanzando un total aproximado de 1.798 millones de euros (2.100 millones de dólares), según cálculos de 'Bloomberg', que la incluyó en 2023 en su lista de multimillonarios.

En concreto, el aumento de su patrimonio se atribuye a su gira Eras Tour, en la que ofreció 149 conciertos entre 2023 y 2024, a la película de su gira y a las regalías por 'streaming', ya que fue la artista más escuchada de Spotify por segundo año consecutivo en 2024.

Estos cálculos no incluyen las ventas del estreno de su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl', que se ha lanzado este viernes a las 6.00 de la mañana en España, ni los ingresos de derivados de su fiesta de estreno en cines durante este fin de semana.