¿Se han reconciliado Taylor Swift y Blake Lively? Un gesto de la actriz con la estrella del pop tras la publicación de su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’ es la primera muestra en meses de que la amistad entre las dos artistas se mantendría a pesar de los rumores que apuntan a que ambas están distanciadas.

La amistad entre la cantante y la actriz ha sido durante una década una de las más sólidas de Hollywood. Ambas han tenido gestos públicos que han dado cuenta de su cercanía.

Swift ha honrado varias veces a los hijos de Blake Lively y Ryan Reynolds. En 2017, cuando Taylor lanzó su álbum ‘Reputation��’, incluyó la voz de James, la hija mayor de la pareja, en su canción ‘Gorgeous’. Años más tarde, en su disco ‘Folklore’, incluyó los nombres de James, Inez y Betty en la canción ‘Betty’.

Además, gracias a Taylor Swift, Blake Lively debutó como directora al filmar el videoclip de I Bet You Think About Me en 2021.

La pareja, por su parte, siempre ha apoyado en sus proyectos a la cantante, asistiendo a algunos de los conciertos y eventos más señalados.

Tal es la amistad entre ambas, que en noviembre de 2024, Reynolds confirmó a ‘Deadline’ que Swift es la madrina de sus hijas.

¿Por qué habrían roto su amistad?

Sin embargo, es a final de este año cuando su relación habría pasado por un momento delicado después de la polémica que se generó dentro y fuera del rodaje de ‘Romper el círculo’, una cinta en la que Lively compartió pantalla con Justin Baldoni.

Tras su estreno, Lively demandó a Baldoni por un continuo "acoso sexual" y un interés por "destruir su reputación" a nivel mediático.

Baldoni, por su parte, aseguró que la coestrella del filme usó el nombre de Swift para presionarlo a aceptar cambios en el guion de ‘It Ends With Us’ y aunque el reclamo fue desestimado, en enero de 2025 los abogados del director incluyeron a la cantante en la disputa judicial. En mayo de ese año, la defensa de Baldoni desistió de la citación judicial que había emitido contra Swift.

Según habría indicado un portavoz de la artista a ‘People’ esta citación se hizo para “usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención pública con titulares sensacionalistas, en lugar de centrarse en los hechos del caso”.

Esta situación habría hecho la amistad entre ambas se resquebrajase. Aunque ni Blakely ni Swift se han pronunciado sobre ello, fuentes cercanas a la cantante habrían asegurado al mencionado medio en el mes de abril que estaba “realmente dolida”. Un mes después, otra fuente aseguró que Swift “no quería ser parte de este drama”.

Durante todos estos meses tampoco ha habido gestos públicos de ninguna de ella, aunque hay que destacar que la actriz se ha mantenido más alejada del foco público.

Sin embargo, recientemente y, tras el lanzamiento del álbum ‘The Life of a Showgirl’, la actriz dio un ‘like’ a una publicación de Swift. ¿Será una muestra de que a pesar de todo la amistad continúa?