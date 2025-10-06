Rocío Martín 06 OCT 2025 - 08:45h.

Taylor Swift ha estrenado este lunes el videoclip de su tema 'The Fate of Ophelia’

Taylor Swift y su referencia al Real Madrid en su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’: así es la letra de la canción

El nuevo disco de Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’, ha vuelto a romper todos los récords: se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, según confirmó la plataforma el viernes, día del estreno del álbum.

Tan solo 48 horas después de salir a la luz, este lunes se ha estrenado el videoclip ‘The Fate of Ophelia’, en el que la cantante encarna la figura de una ‘showgirl’ en diferentes épocas históricas, mientras huye del destino, como si fuera el personaje de Ofelia de la novela de William Shakespeare ‘Hamlet’. El video termina con Swift sumergida en una bañera a modo de símil de la portada de disco.

El videoclip, "la emoción de toda una vida"

"Escribir, ensayar, dirigir y grabar el vídeo musical de "The Fate of Ophelia" fue la emoción de toda una vida porque pude reunirme con mi familia Eras Tour!! Quería que cada escena de una sola toma se sintiera como una actuación en vivo y nos recordara a todos cómo se sentía estar en esos espectáculos juntos. Haciendo que cada momento cuente. Es un viaje a través del caótico mundo del mundo del espectáculo", compartía la cantante en su cuenta de Instagram.

"Un gran agradecimiento a este enorme elenco que lo mantuvo al 100 y también mantuvo el secreto de este vídeo incluso existiendo. ¡Ya está en YouTube!", anunciaba Taylor.

Las referencias a su prometido en el vídeo

Tras el estreno del videoclip, los fans no han dejado pasar por alto todos los guiños que la artista ha dedicado a su prometido, Travis Kelce. Alguna de estas referencias es bastante obvia, como la escena en la que la cantante pasa un balón de fútbol americano mientras canta "juré mi lealtad a mí misma, a mí misma y a mi justo antes de que iluminaras mi cielo. Juro lealtad a tus manos, a tu equipo y a tus vibraciones”.

Además, en la canción se incluye una mención a “Keep it 100”, una frase utilizada por él en su primera publicación en Instagram junto a la cantante. En el videoclip también puede verse una puerta de vestuario con el número "87", el número de camiseta de los Chiefs de Travis Kelce.

La fortuna de Taylor Swift: 1.798 millones de euros millones de euros de patrimonio

La cantante estadounidense Taylor Swift cuenta con el prestigio de ser la artista más popular del último siglo y una de las más adineradas del mundo.

Su patrimonio ha aumentado en más de 850 millones de euros (mil millones de dólares) en los últimos dos años, alcanzando un total aproximado de 1.798 millones de euros (2.100 millones de dólares), según cálculos de 'Bloomberg', que la incluyó en 2023 en su lista de multimillonarios.

En concreto, el aumento de su patrimonio se atribuye a su gira Eras Tour, en la que ofreció 149 conciertos entre 2023 y 2024, a la película de su gira y a las regalías por 'streaming', ya que fue la artista más escuchada de Spotify por segundo año consecutivo en 2024.

Estos cálculos no incluyen las ventas del estreno de su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl', que se ha lanzado este viernes a las 6.00 de la mañana en España, ni los ingresos de derivados de su fiesta de estreno en cines durante este fin de semana.