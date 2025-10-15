Claudia Barraso 15 OCT 2025 - 19:26h.

La nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero ha generado muchas críticas por su parecido a un tema con Leire Martínez

Última hora de La Oreja de Van Gogh: la vuelta de Amaia Montero y sus planes para esta "nueva etapa"

La Oreja de Van Gogh ha revolucionado no solo las redes sociales, sino a todos sus fans. La inesperada (o esperada) vuelta de Amaia Montero ha dejado muchas críticas, algunas positivas y otras no tanto. El anuncio lo hicieron a través del perfil de redes sociales de la banda. Borrando la publicación donde anunciaron la salida de Leire Martínez y sustituyéndola por una página en blanco junto a una frase que decía “solo juntos tiene sentido”. Así comenzaron a mandar las primeras indirectas.

Las redes sociales ardieron durante toda la tarde de este martes. Muchos ya hicieron oficial el regreso de Amaia Montero. Y así ha terminado siendo. En un vídeo que ya ha emocionado sobre todo a los primeros fans de la banda, aparecen los integrantes de La Oreja de Van Gogh con la que fue la primera vocalista. Sin embargo, quien no aparece es Pablo Benegas, que anunció que no estaría en este reencuentro. Han grabado esta primera canción en un local de ensayo de San Sebastián, donde comenzaron sus primeros pasos juntos en el mundo de la música.

La polémica vuelve a estallar contra el grupo. Ya lo hizo cuando borraron la triste marcha de Leire del grupo para anunciar el regreso de la cantante vasca, pero ahora, muchas personas han criticado la nueva canción ‘Inspiración’ que han compuesto en el segundo debut de Amia Montero. ¿No ha sido suficiente? ¿No ha gustado el nuevo tema de la banda? ¿Echan de menos a Leire Martínez? Sin duda, es una canción que no pasa desapercibida por todas las respuestas que ofrece con su letra. Con la frase “soy la voz que te acompaña desde tu primer latido”, Amaia, Álvaro, Xabi y Haritz, dejan muy claro que este reencuentro es algo que tenía que pasar, volver a los orígenes del grupo, pero no todos juntos.

Las críticas a la nueva y 'primera' canción del regreso

¿No recuerda a algo esta canción? La publicación acumula ya miles de ‘likes’ en redes sociales, pero también muchos comentarios de gente afirmando que la primera canción de Amaia Montero tras muchos años fuera del grupo, es la misma que compusieron con Leire Martínez. Se trata del villancico ‘A Este Lado del Cristal’. Aunque la letra no es nada parecida, la melodía, el tono y tiempo parecen ser los mismos. Otros muchos dicen que ambas canciones se parecen porque es la línea que sigue el grupo en cada uno de sus temas. Por el momento, la banda no ha sacado la canción ya grabada, sino que lo que hemos escuchado se trata de un adelanto de menos de dos minutos grabado y tocado en el momento.

¿Qué pasa ahora? Ya han hecho oficial este gran cambio que ha resultado ser una gran noticia para los más fans de la banda, pero ¿y ahora qué? Las noticias van llegando poco a poco por parte de los músicos, quienes pedían paciencia ante la emoción de muchos usuarios. “Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”.

La amistad entre todos ellos se ha renovado, como ellos mismos han aclarado en el comunicado. "De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino". Una etapa que comienza con otra despedida, la del guitarrista Pablo Benegas, que habría abandonado el grupo para centrarse en su vida personal: “Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor”.