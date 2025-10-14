El adiós de Leire de la banda y el posible regreso de Amaia no son los únicos 14 de octubre que han tenido un significado especial en el grupo musical

Al minuto | Sorpresa en La Oreja de Van Gogh: Pablo Benegas abandona el grupo ante la posible vuelta de Amaia Montero

Compartir







El 14 de octubre parece ser una fecha marcada en rojo en el calendario de La Oreja de Van Gogh. Ya no solo porque ese mismo día, hace justamente un año, se anunció la salida de Leire Martínez como vocalista. Tampoco porque todo apunta a que este mismo martes se podría confirmar el regreso de Amaia Montero. Hay una coincidencia más que ha unido a los miembros de la banda un 14 del antepenúltimo mes del año.

Hace un año, el 14 de octubre de 2024, la banda sorprendió a propios y extraños anunciando la marcha de Leire tras 17 años como vocalista. El comunicado fue breve y dejó más preguntas que respuestas, provocando especulaciones sobre las razones detrás de su 'adiós' y sobre cómo se había gestionado internamente.

PUEDE INTERESARTE Los motivos por los que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh se separaron hace 17 años

Ahora, exactamente un año después, este 14 de octubre de 2025, los rumores sobre el regreso de Amaia han tomado fuerza. La banda ha publicado en sus redes sociales una imagen en blanco y la frase 'Solo juntos tiene sentido', un detalle que muchos fans han interpretado como una pista sobre la posible vuelta de la cantante original y una gira prevista para 2026 con la artista nuevamente al frente como vocalista principal.

Pero lo curioso es que esta no es la primera vez que el 14 de octubre ha tenido un significado especial en la relación de Amaia con la música y la banda.

Justo tres años antes, el 14 de octubre de 2022, Montero copó los titulares de la prensa nacional y preocupó a todos sus fans al publicar una impactante y aún recordada imagen en blanco y negro en sus redes sociales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La fotografía, que mostraba un rostro serio y visiblemente desmejorado, dio pie a una serie de rumores sobre problemas de salud y su alejamiento de la música en aquel momento. Aquella fecha, entonces, quedó fijada como una pausa en su carrera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Destruida. Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribía. El 'post' ya ha desaparecido de su perfil de Instagram, y la compositora llegó a estar ingresada durante un tiempo en una clínica por un cuadro de estrés y ansiedad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ahora, la posibilidad de que Amaia retome la voz principal de La Oreja de Van Gogh parece cerrar un círculo. El mismo día que en 2022 reflejaba preocupación y retirada, en 2025 podría marcar un regreso, conectando a los tres protagonistas: la banda, Amaia y Leire.

Este patrón de fechas podría significar el anuncio oficial de la banda sobre la incorporación de Amaia. La estrategia, si es intencionada, juega con la intriga y la expectación, algo que La Oreja de Van Gogh ha sabido manejar con maestría en su carrera.

La separación de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh hace casi 18 años

El 19 de noviembre de 2007, la banda publicó una misiva anunciando la decisión de la vocalista dejar LOVG para emprender una carrera en solitario.

"Queríamos contaros que hace unas semanas Amaia decidió no continuar con nosotros en La Oreja de Van Gogh para comenzar su carrera en solitario. Hemos sentido mucha tristeza, no sólo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir. Aunque quisiéramos que Amaia siguiera con nosotros, le deseamos toda la suerte del mundo en la nueva etapa que ha decidido tomar", informaban.

Este mensaje llegaba 11 años después de la creación del grupo que la cantante levantó junto a Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

Amaia, por su parte, indicaba: "Esto no quiere decir que el grupo se separe, ellos seguirán su camino sin mí. Sólo puedo decir que en estos últimos años he estado con ellos más que con nadie y que los quiero como hermanos, y mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos. LOVG y todo lo que he vivido con ellos estará siempre en mi corazón y mi cabeza, pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa de mi vida, emprendiendo una carrera en solitario, lo cual me produce tanta ilusión como miedo", sentenció.