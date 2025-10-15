La grabación de La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero está fechada a día 10 de octubre y aparece bajo el título 'Inspiración'

Al minuto | Comunicado de La Oreja de Van Gogh anunciando la vuelta de Amaia Montero: "Comenzamos otra nueva etapa"

No hay vuelta atrás. La Oreja de Van Gogh ha confirmado este miércoles su esperado regreso con Amaia Montero como vocalista principal tras casi dos décadas emprendiendo caminos separados.

Además del comunicado, la banda ha compartido un video en su cuenta de Instagram, @laorejadevangogh, que ha emocionado y sorprendido a sus seguidores. Y no es para menos. LOVG ha publicado por sorpresa su nueva canción con Amaia.

El video muestra a los miembros de la banda en el estudio, trabajando en nuevo material, que cuenta con frases interpretadas por la artista como: "Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido, tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo".

La cantautora, con micrófono en mano, coleta y visiblemente emocionada, también canta: "Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer. No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever".

Y continúa: "Soy impulso, soy reflejo, soy valentía, lo que haces sin querer, lo que en realidad querías. Soy el deseo que aun pides, tengas los años que tengas".

Con su voz característica y melancólica, Montero prosigue: "Soy el instante de silencio, aunque ves soplar las velas. Soy tus sueños, tus proyectos, peleando contra el miedo, donde mi escudo es mi cartón, mi corazón es puro acero. Soy la voz de tu ilusión, de 'se puede aquí y ahora'. Y el reflejo en el espejo cuando dices 'a por todas'".

La balada toma otro ritmo con la siguiente melodía: "Porque pase lo que pase, yo sujetaré tu antorcha. Porque soy lo que sueñas, soy tu fuerza creadora. Yo se sacudirse el polvo y gritar con el viento en conta, y mañana espera aquí, a la misma hora".

La grabación está fechada a día 10 de octubre y aparece bajo el título 'Inspiración'.

El 'post', firmado por Amaia, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, no deja de acumular likes y comentarios, lo que demuestra el entusiasmo y el apoyo de los seguidores hacia este regreso.

Este regreso marca el fin de una etapa de incertidumbre para los fans más veteranos, quienes habían estado esperando este momento desde la salida de Amaia Montero en 2007.

La publicación ha sido interpretada como una señal de que La Oreja de Van Gogh está lista para comenzar una nueva etapa con Amaia Montero al frente.

La frase 'Solo juntos tiene sentido' refleja el sentimiento que ha caracterizado a la banda desde sus inicios.

El comunicado íntegro

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.

Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?

La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores .

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino.

Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia".