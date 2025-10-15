El guitarrista y fundador del grupo no les acompañará en la nueva etapa, aunque ni él ni La Oreja de Van Gogh afirman que deje el grupo

Comunicado de La Oreja de Van Gogh anunciando la vuelta de Amaia Montero: "Comenzamos otra nueva etapa"

En un anuncio tan mediático como esperado, la música española vive hoy el regreso de Amaia Montero a la icónica banda que le catapultó a la fama: La Oreja de Van Gogh. El anuncio, 17 años después de su histórica salida, ya es oficial, pero al mismo tiempo llega con una confirmación en contrapartida: Pablo Benegas, guitarrista y fundador del grupo, no les acompañará en la nueva gira prevista para 2026, tal como él mismo ha señalado en sus primeras palabras tras conocerse su ausencia en el arranque de esta nueva etapa.

Con todos los seguidores del grupo revolucionados, y un año después de la histórica salida de la banda de Leire Martínez, los rumores alrededor de la ausencia de Pablo Benegas no han dejado de propagarse, pero tanto La Oreja de Van Gogh como el propio guitarrista han apagado las voces que apuntaban directamente a una ruptura.

Pablo Benegas no deja La Oreja de Van Gogh

“No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa”, ha dicho Benegas, en declaraciones recogidas por El País.

En esa misma línea, y en paralelo, en el comunicado oficial de La Oreja de Van Gogh anunciando la vuelta de Amaia Montero, el grupo señala: “Pablo, por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor”, señalan, sin cerrar esa puerta.

Tras estas palabras, todo apuntaría a un tiempo de descanso para el guitarrista, sin que se descarten nuevos escenarios tras la gira de 2026: desde su regreso junto a Amaia Montero hasta otras posibilidades que los fans ni siquiera quieren plantearse, como una eventual despedida del grupo.

En los comentarios a la publicación del grupo en sus redes sociales, hay quienes se preguntan sobre la salida del guitarrista.

Por el momento, La Oreja de Van Gogh mira con ilusión a su horizonte más inmediato con su esperado anuncio, siendo clave las sensaciones de la gira que arrancarán para seguir escribiendo su historia.

En el comunicado, íntegramente, señalan:

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino".