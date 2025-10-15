El regreso de Amaia a la banda musical ya es una realidad, pero ahora las grandes incógnitas se centran en sus próximos pasos

Al minuto | Última hora de La Oreja de Van Gogh: la vuelta de Amaia Montero y sus planes para esta "nueva etapa"

Compartir







El regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh ya es una realidad confirmada, pero ahora las grandes incógnitas se centran en sus planes de futuro.

La banda ha lanzado este miércoles el comunicado oficial con el que despejaba los rumores y confirmaba su nueva formación, con Amaia al frente, y adelantaba sus próximos proyectos. Pero también deja abierta la puerta a preguntas sobre qué vendrá después.

PUEDE INTERESARTE La Oreja de Van Gogh publica por sorpresa su nueva canción con Amaia Montero: así suenan en su nueva era

En la misiva difundida este 15 de octubre, LOVG declara: "Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

PUEDE INTERESARTE Los motivos por los que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh se separaron hace 17 años

Lo que se sabe

Estas líneas dejan claro que Montero regresa a la banda tras años de especulación, y que ya hay trabajo creativo detrás: composiciones nuevas -una de ellas ya lanzada bajo el título 'Inspiración'- y un anhelo de conectar nuevamente con el público con conciertos que les trasladen a los momentos clásicos del grupo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Uno de los puntos clave es la situación de Pablo Benegas, miembro fundador de la banda, guitarrista y compositor histórico, quien, "aunque sigue formando parte del grupo", ha decidido retirarse una temporada para "poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, Benegas no formará parte de lo que será esta nueva etapa, al menos no en consonancia con los conciertos, la gira, y el lanzamiento que la banda empieza a preparar.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Aunque ya se ha confirmado el regreso y que habrá conciertos, las fechas exactas aún no se han hecho públicas. Todo apunta a que los shows están previstos para la primavera de 2026, lo que permitiría la publicación de nuevo material antes de las actuaciones.

Por el momento, nada ha sido confirmado de manera oficial sobre ciudades, recintos o número de fechas. Se espera que se haga público a lo largo de esta semana.

También se cree que están trabajando ya en un nuevo álbum de estudio, con canciones inéditas, y posiblemente nuevas versiones de temas antiguos. Una práctica frecuente en etapas de reencuentro de bandas de largo recorrido como lo es La Oreja de Van Gogh.

Las incógnitas

Varias preguntas importantes siguen abiertas, incluso tras este anuncio oficial. ¿Amaia Montero se quedará a largo plazo? El comunicado habla de "una nueva etapa" y del horizonte lleno de noches mágicas, pero no deja claro si la cantante regresará permanentemente como vocalista del grupo, o si este retorno tiene un carácter temporal.

¿Pablo Benegas volverá en algún momento? La nota dice que Pablo se aparta "una temporada", lo que sugiere que su baja podría no ser definitiva. Pero no se indica si retomará su papel musical activo con conciertos o grabaciones cuando concluya esa pausa, ni bajo qué condiciones.

¿Cuáles serán los conciertos confirmados? Por ahora, no se han anunciado fechas oficiales, recintos ni precios. Sólo se sabe que, efectivamente, darán una serie de conciertos, pero no se ha publicado ni el cartel ni el itinerario.

En cuanto al nuevo álbum, se menciona que ya se está escribiendo "nuevas historias", lo cual apunta a material inédito, pero no se sabe cuánto del repertorio clásico se reformulará, si habrá cambios en los arreglos, productores implicados o colaboraciones.