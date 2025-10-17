La popular banda musical regresa en 2026 con su primer tour, 'Tantas cosas que contar', tras el regreso de Amaia

La intrahistoria del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: secretismo, un lugar y un cambio vital

Compartir







Dos días después de confirmar el regreso de Amaia Montero como vocalista principal, La Oreja de Van Gogh ha anunciado su gira de conciertos junto a la cantante.

El tour, bautizado como 'Tantas cosas que contar', se desarrollará a lo largo de 2026 y, hasta el momento, han anunciado las fechas y las ciudades españolas que recorrerán y cómo conseguir las entradas para ver el retorno de LOVG con Amaia, aunque, esta vez, lo hacen sin el guitarrista, Pablo Benegas.

PUEDE INTERESARTE La relación de Pablo Benegas y Amaia Montero: de ser inseparables a los rumores de disputa en La Oreja de Van Gogh

El nombre escogido para su gira no es nuevo. Así se titula la canción que forma parte de su álbum 'El viaje de Copperpot', lanzado en el año 2000 y que este año cumple 25 años.

PUEDE INTERESARTE La Oreja de Van Gogh publica por sorpresa su nueva canción con Amaia Montero: así suenan en su nueva era

Tal y como han comunicado, subirán a los escenarios de 15 localidades españolas, repitiendo únicamente en Madrid, que contará con dos shows. Se trata, según informan, de sus primeras fechas confirmadas, por lo que se espera que próximamente desvelen más.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las entradas, las fechas y las ciudades

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", señalan en el comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las entradas estarán disponibles a partir del día lunes 20 de octubre a las 12:00 horas en su página web oficial y en diversas plataformas como el Movistar Arena.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros más gastos de gestión y, los paquetes vips, entre los 110 y los 290 euros más gastos de gestión.

Las fechas están claras. La Oreja comenzará su recorrido en Bilbao, el 9 de mayo de 2026 en el Bizkaia Arena. Continuará en la capital española los días 28 y 29 de mayo en el Movistar Arena y seguirá en el Estadio José Copete de Albacete el día 6 de junio.

El día 13 de junio ya está marcado como su quinto concierto de 'Tantas cosas que contar', y tendrá lugar en la Plaza de Toros de Murcia. El 26 de junio se desplazarán hasta el Live Sur Stadium de Sevilla y, un día después, cantarán sus grandes éxitos y sus nuevos temas en el Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja de Fuengirola.

Ya en julio, en concreto el día 10, la banda tocará en Gijón, y hasta el día 31 de julio no volverán a coger los micrófonos. Lo harán en el Illunbe Donostia Arena, en Donostia.

En agosto solo habrá dos conciertos, fechado a día 21, en La Virgen del Mar, en Santander, y a 27 en Valladolid. El 4 de septiembre, LOVG continuará en el Roig Arena de Valencia, y en el Coliseum de A Coruña el 11 de septiembre.

El 9 de octubre interpretarán sus hits en el Pabellón Príncipe Felipe en Zaragoza, fecha tras la cual llegará su actuación en el Palau Sant Jordi en Barcelona el día 6 de noviembre, para dar paso a su último show. Su gira culminará en Pamplona el día 20 de noviembre.

30 años de historia

Con esta gira, celebrarán los 30 años de historia de la banda que nació en 1996 con sus miembros originales, Amaia, Pablo Benegas -que no formará parte-, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

Es por eso que Amaia ha querido regresar a LOVG tras años de especulación y crear composiciones nuevas -una de ellas ya lanzada bajo el título 'Inspiración'-, con el objetivo de conectar nuevamente con el público con conciertos que les trasladen a los momentos clásicos del grupo.