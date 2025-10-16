El anuncio del regreso de Amaia a la banda marca un nuevo capítulo en la historia del grupo y, especialmente, en la relación entre Amaia y Benegas

La vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh', su nueva canción y los planes del grupo para esta "nueva etapa"

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sacudido la actualidad musical española. La icónica voz del grupo donostiarra retoma su puesto como vocalista principal tras casi dos décadas fuera, marcando un hito para la banda que revolucionó el pop a finales de los noventa.

Sin embargo, esta esperada vuelta llega acompañada de una noticia inesperada: Pablo Benegas, guitarrista, compositor y miembro fundador del grupo, no participará en esta nueva etapa.

El comunicado oficial del grupo, firmado por Amaia, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, señalaba que "Pablo sigue siendo parte de La Oreja de Van Gogh, aunque no estará sobre el escenario con nosotros por ahora".

Este anuncio marca un nuevo capítulo en la historia del grupo y, especialmente, en la relación entre Amaia Montero y Pablo Benegas, dos figuras que parecían inseparables en los años dorados de La Oreja y que han protagonizado idas y venidas.

El comienzo de su historia

Amaia y Pablo se conocieron en San Sebastián a mediados de los años noventa. Benegas, hijo del histórico político socialista Txiki Benegas, estudiaba Derecho, aunque su verdadera vocación era la música.

Pablo formaba parte de una banda amateur junto a Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes, pero en una cena escuchó a Amaia cantar 'Nothing Compares 2 U', de Prince y popularizada por Sinéad O'Connor, y quedó fascinado por su voz. La invitó a ensayar con el grupo, aunque no fue fácil. Pero pese a todo, lo consiguió, y así nació La Oreja de Van Gogh en 1996.

"Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar 'Nothing compares to you'. Y efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú", escribía Benegas en su cuenta de Instagram junto a una foto de la cantante.

Desde el primer momento, la química entre Amaia y Pablo fue evidente. Ella aportaba su timbre inconfundible y su capacidad melódica, mientras él se consolidaba como uno de los principales compositores y letristas. Juntos forjaron un sonido nuevo: pop fresco, nostálgico y sentimental.

Canciones como 'El 28', 'Cuéntame al oído' o 'La estrella y la luna' formaron parte de su debut, 'Dile al sol' que vendió casi un millón de copias.

El éxito fue fulgurante. En los años siguientes llegaron 'El viaje de Copperpot', 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' y 'Guapa', discos que consolidaron al grupo en España y Latinoamérica.

Entre 1998 y 2007, LOVG llenó estadios y vendió más de siete millones de álbumes. Detrás de gran parte de esas letras estaban las manos de Pablo Benegas y la voz de Amaia, en perfecta sintonía.

La ruptura en 2007

Pero en 2007 se entendió que todo no era tan perfecto como parecía. En noviembre de ese año, Amaia anunció su salida de la banda.

La decisión, según explicó, no se debió a una pelea concreta, sino a un desgaste acumulado tras más de una década de giras y presión mediática. "Llevábamos juntos desde muy jóvenes. Habíamos crecido dentro del grupo y necesitaba parar, respirar", diría años después.

Aun así, los rumores de una presunta disputa con Benegas circularon durante años. Por aquel entonces trascendió que la relación entre ambos se había deteriorado y que el guitarrista había tenido un papel determinante en la separación.

En 2015, la compositora negó tajantemente esa versión en una entrevista con Risto Mejide: "En ningún caso fue por un enfado con Pablo. Fueron circunstancias, no un momento concreto. Evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas", alegó.

El grupo musical decidió continuar con una nueva vocalista, Leire Martínez, con quien grabaron 'A las cinco en el Astoria' y con quien mantuvieron el éxito de LOVG durante los 17 años siguientes. Pablo Benegas siguió siendo pieza clave en la composición, demostrando que el espíritu del grupo permanecía más allá de los cambios.

Caminos separados

Mientras Pablo y los demás miembros mantenían el nombre de La Oreja de Van Gogh, Amaia iniciaba una carrera en solitario que debutó con gran éxito: su primer disco homónimo vendió más de 200.000 copias.

Años después, su trayectoria se volvió irregular, y quedó marcada por largos silencios discográficos y problemas personales, algunos de ellos relacionados con su salud mental. Recordemos que en 2022, en concreto el 14 de octubre, publicó su sonada foto en blanco y negro en la que aparecía visiblemente desmejorada y confesaba: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Y se alejó de la industria.

Pablo, por su parte, se mantuvo fiel al grupo, publicando álbumes como 'Cometas por el cielo', 'El planeta imaginario' o 'Un susurro en la tormenta'.

A la par, se sinceró en su primera biografía, 'Memoria', publicada el año pasado y motivo por el que desde la web de Informativos Telecinco le entrevistamos.

"Amaia está francamente bien. Es verdad que hace ya más de un año tuvo un momento bajo y duro, pero la verdad que ahora está fantástica. Está mucho mejor", nos reveló. Y añadió: "Volverá a cantar, estoy seguro. Además, se siente bien y fuerte. Está con ganas y con muchas ilusiones. Y volverá. Es una voz que tiene que volver". La entrevista tuvo lugar escasos días antes de que Montero sorprendía a sus fans regresando a la industria en el concierto de Karol G en el Bernabéu.

Durante estos años, la relación entre Pablo y Amaia se mantuvo distante, aunque nunca rota. De hecho, tras la vuelta de Amaia a la música, el guitarrista apuntó en sus redes: "Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga, qué maravilla. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando".

Unas palabras a las que respondió la propia cantante: "Entonces, todo lo que tenemos que seguir haciendo es volver a esa noche en la que nos conocimos y que cambió para siempre nuestra historia. Para mí tampoco nadie se compara a ti. Te quiero con el alma, Pablo".

Tras la confirmación oficial de la banda del retorno de Amaia y el indefinido 'adiós' de Pablo, y aunque todo apunta a que no existe conflicto entre ellos, Benegas prefiere mantenerse al margen del proceso creativo de esta nueva fase, al menos por ahora.