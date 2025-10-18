Rosalía se ha consagrado como una estrella del marketing

A la espera de que vea la luz su cuarto disco, Rosalía ha ido dejando pistas que mantienen la expectación

Rosalía se ha consagrado como una estrella de los escenarios y, sin duda, también del marketing. Su esperado nuevo disco, uno de los más esperados del otoño, tiene en ascuas a sus seguidores, que se han desquitado tocando desde los cuatro puntos cardinales una partitura que la artista ha subido a las redes sociales.

A la espera de que vea la luz su cuarto disco, Rosalía ha ido dejando pistas que mantienen la expectación. Si los símbolos que ha ido representando se vinculaban a una música marcada por la espiritualidad, la partitura que ha subido en Instagram y en Substack lleva hasta el tecno más puro en la ciudad de Berlín, en particular a una de sus famosas discotecas, Berghain.

Los seguidores siguen las pistas de Rosalía

Lo cierto es que los más avispados seguidores, vinculados al mundo de la música, han sabido determinar los apuntes que hacen referencia al ‘tempo’ e incluso los instrumentos, lo que ha motivado un hilo de comentarios entre los internautas.

De Tik Tok a X pasando por Instagram y la ya mencionada Substack, han enloquecido con comentarios que piden a la cantante más datos sobre su nuevo disco, al que todos auguran el nombre de LUX, teniendo en cuenta post anteriores de la autora de ‘Saoko’.

En unos tiempos en los que la voracidad de las redes fulmina la música al instante, Rosalía consigue que la suya perdure aún sin todavía haber visto la luz.