Stjepan Hauser se ha convertido en uno de los músicos más fascinantes del panorama internacional. El virtuoso violonchelista croata, nacido en 1986 en Pula, saltó a la fama mundial como parte del dúo 2Cellos, donde junto a Luka Šulić reinventó el sonido del violonchelo al versionar temas de AC/DC, U2 o Michael Jackson. Tras esa etapa de éxito global, Hauser emprendió su carrera en solitario, decidido a llevar su instrumento a nuevas dimensiones, fusionando lo clásico con lo contemporáneo y cautivando a millones de fans en todo el mundo.

A través de su estilo inconfundible, combina piezas de compositores como Tchaikovsky o Piazzolla con versiones de temas modernos y cinematográficos, siempre acompañadas de una puesta en escena espectacular. Esa fusión lo ha convertido en un fenómeno global.

Ahora va a conquistar los escenarios españoles con su gira mundial 'The Rebel Is Back Tour'. El artista ofrecerá dos únicos conciertos en España: el 21 de noviembre en Bilbao y el 22 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Las entradas todavía están disponibles y prometen una experiencia única. Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con él.

Pregunta: Tu gira mundial ha sido un gran éxito. ¿Qué significa para ti traer este espectáculo a España?

Respuesta: Sinceramente, es un verdadero honor. España tiene una escena musical muy apasionada y una energía increíble; siempre he sentido una conexión especial con este país. Actuar aquí es como compartir una parte de mi propio viaje, y estoy emocionado por conectar con el público español, compartir historias a través de la música y, con suerte, inspirar y dejarme inspirar por la energía vibrante que transmiten.

P: ¿Qué puede esperar el público español de este concierto?

R: Bueno, pueden esperar una mezcla de todo: un poco de música clásica, algunas melodías populares y quizá algunas sorpresas. Es una noche en la que quiero que la gente sienta algo, que cante conmigo o que simplemente disfrute del viaje. Se trata de crear un momento que no olvidarán.

P: Tu repertorio abarca desde Bach hasta Queen. ¿Cómo eliges las piezas que reinterpretas?

R: Siempre he creído que la música es atemporal y universal. Elijo piezas que realmente me llegan, canciones que tienen una historia o con las que conecto emocionalmente. Me encanta mezclar géneros; eso mantiene el interés tanto para mí como para el público. A veces me encuentro con una melodía que no es clásica en absoluto, pero que encaja perfectamente con el violonchelo, y parto de ahí. Se trata de encontrar ese momento mágico.

P: Muchos artistas clásicos se sienten limitados por las reglas del género. ¿Alguna vez has sentido resistencia por parte de los académicos o puristas?

R: Creo que todos los artistas se enfrentan a algún tipo de resistencia cuando intentan traspasar los límites. Algunas personas pueden ser bastante estrictas a la hora de cumplir las 'reglas', pero yo lo veo de otra manera. Respeto la tradición, pero también creo que la música tiene que ver con la expresión, con traspasar los límites y con encontrar nuevas formas de conectar. Si te mantienes fiel a ti mismo y lo haces con respeto, la mayoría de la gente lo entiende; a veces solo hace falta un poco de paciencia.

"Siempre me ha fascinado cómo los sonidos del flamenco tienen raíces tan profundas"

P: ¿Hay algún artista español con el que te gustaría colaborar, ya sea dentro o fuera del mundo clásico?

R: Siempre me ha fascinado cómo los sonidos tradicionales, como el flamenco, tienen raíces tan profundas y una expresión emocional tan poderosa. Me encantaría explorar colaboraciones que fusionen instrumentos clásicos con estos ricos estilos culturales, como parte de un mensaje más amplio. Esa es la belleza de la música: su capacidad para unirnos a todos a través de la emoción compartida y la diversidad cultural.