La icónica cantante cumple tres décadas en la industria y lo celebra con 'Greatest Hits Tour', su gira por México, Estados Unidos y España

Después dirá 'adiós' a los escenarios por un tiempo. "No sé cuándo volveré", nos desliza

La web de Informativos charla con Naranjo sobre su vida dentro y fuera de los micrófonos, sobre el amor y sobre la vida y la muerte

Mónica Naranjo impone. Es puro fuego. Un torbellino que arrasa con todo a su paso. Media hora con ella es más que suficiente para percatarse de ello.

Enfundada en un traje gris a cuadros, subida en tacones y luciendo su llamativo rubio platino, la icónica cantante nos recibe en el ático de un exclusivo hotel de Madrid. Al estrecharme la mano no titubea ni un ápice. No vacila. "Wow, empezamos fuerte", pienso.

Con tres décadas de música a la espalda, la legendaria intérprete de 'Sobreviviré' celebra su 'carrerón' con 'Greatest Hits Tour', su gira por México -su segunda casa-, Estados Unidos y España, donde reafirma su estatus como una de las voces más reconocidas del panorama musical internacional.

Su primera parada en nuestro país llega el próximo 11 de octubre en Sevilla. El 19 de diciembre cerrará sus shows en Barcelona. Después dirá 'adiós' a los escenarios y se alejará de ellos por un tiempo. "En la vida hay que parar para poder hacer otras cosas", nos adelanta.

A pesar de su popularidad, Naranjo ha sabido mantener su vida privada lejos de los focos. Un hermetismo que en escasas ocasiones se ha fracturado. Ha 'sobrevivido' a varias relaciones fallidas y a la muerte de su hermano Enrique, víctima de la depresión. La web de Informativos Telecinco ha charlado con ella sobre su despedida de los conciertos, sobre su vida más allá de los micrófonos, sobre el amor y sobre la vida y la muerte.

Pregunta: Ya has terminado tu gira por Estados Unidos y México y en octubre empiezas en España. ¿Estás emocionada?

Respuesta: Siempre te emociona volver a casa, pero bueno, también me emocionó volver a México, que es como mi segunda casa. Ha sido una etapa muy bonita en México y en Estados Unidos y ahora tenemos que concentrarnos en esta.

Me alejo de los escenarios porque quiero aburrirme, no sé cuándo volveré

P: Seguro que será muy bonita también.

R: Sí, claro. Y diferente, porque al final el repertorio va a variar.

P: Después de este tour, de estos 30 años de carrera, has decidido que te vas a tomar un descanso. ¿Qué planes tienes?

R: Voy a tocar un poquito el tema de aburrirme, de estar en casa y de componer nuevas canciones. El escenario lo voy a dejar hasta que sienta que me he aburrido lo suficiente. Para mí el tope está en el 2026, cuando termine 2026 ya no sé cuándo volveré. O sea, seguiré grabando, seguiré estando activa, pero el escenario no lo voy a tocar.

P: Volverás cuando el escenario te llame de nuevo, ¿no?

R: Sí, bueno. En la vida hay que parar para poder hacer otras cosas, las giras son una responsabilidad muy grande y consumen mucha energía. Mucho tiempo fuera de casa y lejos de los afectos. Es una vida que de alguna manera te obliga a tener un ritmo nómada que cada vez pesa más. Piensa que yo empecé muy joven, con 17 años, y ahora tengo 50, imagínate.

Nunca he tenido la sensación de que se me hacía de menos por ser mujer

P: En estas tres décadas, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como mujer en tu carrera?

R: Bueno, mejor como ser humano, ¿no? Yo he tenido las mismas dificultades que han tenido mis compañeros. Las mismas. No he tenido nunca la sensación de que se me hacía de menos por ser mujer. Nunca he vivido eso. Tampoco he vivido momentos de acoso ni nada. Al contrario. Yo he tenido una vida súper fluida y rodeada de muy buena gente. Eso sí, he trabajado 24/7. Un no parar.

P: ¿Qué sueño te queda por cumplir en la industria?

R: Hacer un último buen disco.

P: ¿Qué queda de la Mónica Naranjo de los años 90 en la Mónica de hoy?

R: La ilusión. Es el motor que mueve la vida. Una muy buena amiga mía que me dice siempre: "Mana, cuando una persona se aburre, empieza a morirse". La ilusión es lo que evita que te aburras. Que siempre haya esa semillita de curiosidad hacia la vida.

P: Y hacia lo desconocido también.

R: Sí, y vivir con la ilusión de un niño, que al final lo que pretende siempre es jugar con la vida. Y yo sigo queriendo jugar. Juguemos.

P: ¿Sientes que la industria te ha tratado con justicia a lo largo de los años?

R: Al final ha sido lo que tenía que ser. Yo trabajé con multinacionales muchos años, y al final tomé la decisión de hacer mi labor como productora, produciendo mis discos, pagándolos, creando mis contenidos, utilizando las multinacionales como vídeo de distribución, ya trabajando de forma digital... Yo creo que al final la industria me dio una oportunidad muy grande con la que conseguí crear un pilar muy fuerte durante los primeros tres discos, que fueron unos 10 años aproximadamente de carrera. Y ya después, como siempre se habla sobre que hay que tomar caminos diferentes, siempre hay disputas por lo que hay y no hay que hacer, y a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer porque el corazón me dice que vaya por otro sitio, pues dije: "Mejor me voy". Porque me aburre mucho discutir.

P: Hay gente a la que sí le gusta, porque considera que las discusiones están cargadas de adrenalina.

R: A mí no, me parece una pérdida de tiempo y un desgaste de energía innecesarios.

P: ¿Qué hace feliz a Mónica Naranjo hoy en día?

R: Llegar a casa, quitarme los tacones, ponerme el chándal y cocerme una patata. Eso es lo que me hace feliz (Risas).

P: ¿Una patata? Qué preciso.

R: Sí. ¿Qué imagináis que le pasa a un artista cuando está dos meses fuera de casa? Pues que está deseando llegar a casa y cocerse una patata, porque nada de lo que ha comido, aunque haya estado en los mejores restaurantes del mundo, sabe mejor que una patata cocinada en casa. Una comida casera.

P: ¿Qué ves cuando te miras al espejo?

R: Yo me encuentro. Que eso es importante. Reconocerte.

P: Hace unos días una persona me decía que el mayor ejercicio que había hecho en la vida era poder entenderse a sí misma.

R: Y perdonarse. No vivir con la culpa y estar en paz con uno mismo, porque mientras hay vida hay errores, y si eres lo suficientemente inteligente como para pedir perdón eso te engrandece.

P: Muchas veces se suele relacionar a las mujeres artistas con un carácter fuerte. No sé si tú también consideras que eres una mujer 'de armas tomar' como quien dice, o si tienes una especie de coraza.

R: En cualquier industria se requiere fortaleza. Yo creo que al final es tener fluidez. Yo toda la vida he sido una persona que ha sabido perfectamente quién era. Las mujeres en este negocio somos personas muy sensibles, pero ya no solo las mujeres. El artista es un ser frágil, trabajamos con emociones. ¿Cómo no lo vamos a ser? Somos fuertes en cuanto a la resiliencia, pero bueno, como cualquier persona. Porque cuando hablamos de la música es como si fuera algo muy diferente al resto de las industrias, y mis mejores amigos no pertenecen a este mundo y tenemos los mismos problemas.

P: Cada vez está más presente el edadismo en la sociedad, ¿cómo luchas contra...?

R: ¿Yo? ¿Luchar?

P: ¡Contra los prejuicios!

R: Ah, jajaja. Yo agradezco cumplir años, pero no me siento la edad, y tampoco pretendo aparentar 25 años porque no los tengo. Tengo 50, pero sí me cuido sin obsesionarme con eso. Yo vivo obsesionada con la salud, y bueno, tampoco, porque siempre he dicho que tener la mente sana es tener un cuerpo sano.

He pedido morirme antes que el resto de mi familia, no paso más muertes

P: ¿En algún momento se supera la muerte de un ser querido o simplemente se acepta? ¿Crees que el tiempo todo lo cura?

R: (Piensa). Según qué cosas el tiempo sí lo cura. Yo siempre digo que al final sobrevivir a personas que amamos, aunque a veces sea ley de vida, muy poca gente sabe manejarlo. Pero al final, cuando comprendes que el principio es el fin, y el final es el principio, y que la muerte simplemente es un paso y que nos volveremos a reencontrar, todo cambia. El desapego es el mayor de los desafíos en la vida. Sobre todo, el desapego de una madre cuando muere un hijo, eso es lo peor, es algo antinatural. Yo siempre digo a mi familia que me pido irme la primera. Les digo: 'Os jodéis, me lo he pedido yo'. Y me dicen que soy una egoísta, pero yo no paso más muertes.

P: ¿Crees que hay algo más allá?

R: Sí, yo tengo una fe tremenda en la vida, y porque me han pasado muchas cosas. Creo que estamos yendo y viniendo constantemente. Pero no hablo de resucitar. Al final en la vida estamos de paso, lo que mueve este cuerpo es la energía, y esa energía se traslada a una cosita pequeñita que es el alma. Y este alma está en continuo aprendizaje y evolución. Sabemos que hemos firmado algo, lo que pasa que no nos acordamos de qué. Y cuando lo pasamos muy mal hay que acordarse de que eso lo has pactado, y te toca comértelo y tragar con ello.

P: ¿Cómo te cuidas mentalmente?

R: Eliminando todo lo negativo. Puede que esto suene fatal y me vas a perdonar, pero tengo un amigo que cuando estamos en grupo y alguien cuenta algo malo, él dice: "¿Para qué me cuentas esta mierda?". Y al principio puede sonar fuerte, pero es que es verdad. ¿De qué te sirve saber que ha pasado algo malo? ¿Qué aporta eso? Solo toxicidad y negatividad. Hay que alejar los pensamientos negativos porque no nos hacen ningún bien. Hay que trabajar la mente, prepararla y entrenarla, aunque sea muy difícil, pero para eso estamos aquí, para entrenar.

P: En tus canciones trasladas tus sentimientos y pensamientos sobre, entre otras cosas, el amor y el desamor. ¿Crees en el amor para toda la vida o en las almas gemelas?

R: Totalmente. ¿Dónde hay que firmar para encontrar eso? Me lo pido. Yo deseo eso. Es el siguiente de mis propósitos. De hecho, es algo que admiro mucho. Cuando encuentro parejas que me dicen que van a hacer 40 o 50 años de aniversario les digo: "¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál es el secreto?" Porque yo también desearía eso. Qué bendición.

P: ¿Qué opinas de las nuevas formas de amar que hay ahora? Demisexual, poliamor, las parejas LAT, las parejas DADT...

R: Uy, yo ya me pierdo con tanto término. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es en que la gente sea feliz y que haga lo que quiera sin que nadie se meta en la vida del otro. O sea, yo creo que la mejor manera de vivir la vida es cuando no te metes en la vida de nadie. Mira, para que te hagas una idea, yo llevo viviendo en el mismo sitio muchísimos años y tuve que vivir el coronavirus para poner cara a mis vecinos. Con eso lo digo todo.

P: ¿Y tu corazón cómo se encuentra?

R: Tranquilo. En armonía. Enamorado de la vida.

P: ¿Qué consejo le darías a la Mónica más joven?

R: Que tiene que pasar. Que lo que va a acontecer debe pasar, y conviene que pase.

P: ¿Tienes alguna filosofía de vida o mantra que te repitas?

R: Sí. Me digo mucho: "Estoy bien, estoy sana, todo está de puta madre". Cuando viene una tormenta me repito eso una y otra vez para que se me meta dentro. Y, al final, lo digo tanto que me lo he acabado creyendo.

