Celia Molina 20 OCT 2025 - 10:45h.

La venta general de entradas tendrá lugar este lunes 20 de octubre, a partir de las 12:00 horas y en la página oficial de la banda musical

La Oreja de Van Gogh anuncia gira de conciertos con Amaia Montero: fechas, ciudades y cómo conseguir las entradas

Después de 18 años sin cantar con Amaia Montero, la semana pasada, La Oreja de Van Gogh anunciaba el regreso de la vocalista a la popular banda nacida en los años 90. Esta noticia provocó un aluvión de reacciones entre los fans del grupo, divididos entre los que estaban deseando volver a escuchar a la cantante original y los que nacieron ya en la época en la que Leire Martínez le cogió el testigo a Amaia, tras su marcha voluntaria en el año 2007.

Desde la salida forzada de Leire el año pasado, tras la publicación de un comunicado que ella no había firmado, todo el mundo estaba esperando a que el anuncio del regreso de Amaia se hiciera realidad. Así, la semana pasada no sólo se confirmó que la artista volvía a la que fue su casa durante tantos años, sino que también se informó de la salida de Pablo Benegas, quien, según el comunicado oficial, ha decidido "no subirse más al escenario para pasar más tiempo con su familia", aunque siga formando "parte del grupo".

Las entradas constarán entre 45 y 72 euros (más gastos)

Por si la noticia de la vuelta de Amaia no fuera suficiente, La Oreja de Van Gogh publicó también su nuevo single y el cartel de una gira que tendrá lugar en el año 2026, llamada 'Tantas cosas que contar'. Las fechas confirmadas de los conciertos, en los que la banda cantará sus canciones más conocidas y, también, las nuevas que han compuesto para esta nueva era, son las siguientes:

9 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!, 28 y 29 mayo - Madrid - Movistar Arena, 6 junio - Albacete - Estadio José Copete, 13 junio - Murcia - Plaza de Toros, 26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium, 27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja, 10 julio - Gijón - Gijón Life, 31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena, 21 agosto - Santander - La Virgen del Mar, 27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena, 4 septiembre - Valencia - Roig Arena, 11 septiembre - A Coruña - Coliseum, 9 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe, 6 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi, 20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena.

A la venta hoy, 20 de octubre, a partir de las 12:00h

La banda anunció a través de sus redes sociales que la venta de entradas tendrá lugar hoy, 20 de octubre, a partir de las 12:00 horas de la mañana, en su página web. "Entradas disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 en nuestra web. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", decían en el comunicado. Igualmente, estipulaban que los precios de tan esperadas entradas oscilarán entre los 45 € y los 72 € más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 € y los 290 € más gastos.