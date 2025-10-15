Alberto Rosa 15 OCT 2025 - 15:32h.

La noticia llega después de meses de especulaciones, filtraciones y un silencio que parecía interminable

Pablo Benegas desvela los motivos de su salida de La Oreja de Van Gogh: “No les voy a acompañar”

Compartir







Es sin duda la noticia musical del día o, por qué no decirlo, del año. La cantante Amaia Montero regresa 17 años después de su salida a La Oreja de Van Gogh. Justo cuando se cumple un año de que Leire Martínez, la cantante que sustituyó a Montero en 2008, saliera de la banda, el grupo ha anunciado el regreso de su vocalista original.

El anuncio llega con la marcha del guitarrista Pablo Benegas que, “aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia”, señala el comunicado que ha compartido este miércoles 15 de octubre la banda en sus redes.

PUEDE INTERESARTE Los motivos por los que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh se separaron hace 17 años

La noticia llega después de meses de especulaciones, filtraciones y un silencio que parecía interminable. Según han confirmado, Amaia y los miembros del grupo -Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde- ya han trabajado en nuevas canciones y preparan una gira que comenzará en 2026.

PUEDE INTERESARTE La Oreja de Van Gogh mantiene la expectación entre sus fans tras la salida de Pablo Benegas y la posible vuelta de Amaia Montero

Desde que el perfil del grupo se volviera a blanco ante el inminente anuncio, han sido muchas las reacciones de parte de los fans del grupo. Muchos fans se han mostrado eufóricos y emocionados ante la noticia. Al mismo tiempo, los componentes de la banda donostiarra han sido duramente criticados por la forma que han gestionado y comunicado a lo largo de este último año la salida de Leire Martínez de la banda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Uno de los artistas que ha reaccionado al anuncio es el cantante Mario Jefferson. “Me encantaría alegrarme”, ha respondido con ironía a la publicación de Instagram en la que la banda ha colgado un vídeo de la nueva formación ya en un estudio de grabación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otra usuaria critica la forma que ha tenido el grupo de hacer esta transición. “Lo que podría haber sido la vuelta más deseada por muchos, más esperada y más ansiada. Lo que podría haber sido una de las giras más importantes para muchos, se ha convertido en una vuelta mal organizada con una gestión horrible”, critica.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Leire, estoy contigo” o “Menuda vergüenza” son algunos de los comentarios críticos que inundan la publicación. También hay comentarios de alegría. “Merecen todo el éxito. Cuando llegó Leire nunca escuché el grupo igual, ahora sí me vuelvo a emocionar con mi grupo de la infancia”, escribe un usuario.

“Un sueño hecho realidad. Os esperamos”, añade otro. Pepon Saez se dirige a los que están escribiendo comentarios negativos en la publicación. “No comentéis, directamente iros sin hacer ruido y cerrar al salir. Leire, te echaré de menos; Amaia, bienvenida de nuevo a tu hogar”, escriben.