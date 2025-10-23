La popular tenista ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, que recibirá este viernes de manos de Leonor

Así ha cambiado la princesa Leonor a través de los Premios Princesa de Asturias: de su primera visita a su debut oficial

La tenista estadounidense Serena Williams, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, ha llegado este jueves 23 de octubre a Oviedo, donde se encuentra para recibir formalmente el galardón este próximo viernes de manos de la princesa Leonor.

A su llegada, Serena ha sido recibida ante el histórico Hotel de la Reconquista, en pleno centro de la ciudad, con una banda de gaiteros, tradición que acompaña a los distinguidos en estos premios locales, tal y como cuenta Rocío González en el vídeo.

Ante la gran acogida, la ganadora de 23 títulos individuales en torneos Grand Slam no solo ha saludado a los allí presentes, sino que además se ha dejado llevar por el ritmo de las gaitas, realizando un pequeño baile improvisado ante la escalinata del hotel mientras tocaban el tsambón -tambor asturiano- y la gaita asturiana.

El momento, en el que Williams se ha mostrado visiblemente animada y sonriente, no ha tardado en viralizarse y ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales.

Considerada como una de las mejores de la historia por un extraordinario palmarés en el que figuran 73 títulos individuales, entre ellos 4 oros olímpicos, la jugadora, retirada en 2022, ha ofrecido una rueda de prensa minutos después. Serena ha reivindicado el esfuerzo personal en el deporte y ha animado a los jóvenes que quieran dedicarse al tenis a que se esfuercen, aunque no tengan suficientes recursos económicos.

"Llego de un entorno sin dinero. Que el dinero no te limite. Nosotras -su hermana Venus y ella- nos esforzamos mucho, ha sido un sueño que nos ha llevado, sobre todo a mi, muy lejos. Aprendí disciplina, y aprendí a poner el corazón en lo que hago, a esforzarme y a dar la cara todos los días y a no darme por vencida nunca", ha señalado.

Asimismo, la gran dama del tenis ha confesado ser "fan incondicional" de Carlos Alcaraz. "Cuando juega, le llamo y le digo: 'Qué bien, estaba yo animándote!'". La excampeona ha considerado que el murciano, ganador de 6 Grand Slam, podría llegar a igualar o superar los registros de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, ya que los récords están "ahí para superarlos".

La popular deportista participará esta tarde en un acto público titulado 'Serena: Legado y Leyenda' en el Palacio de las Exposiciones y Congresos de Oviedo en torno a las 18:00 horas. En este encuentro estarán presentes clubes deportivos de Asturias, jóvenes participantes del programa cultural 'Toma la palabra' y otros invitados vinculados a la Fundación Premios Princesa.

Serena Williams recibirá el premio en la tarde de este 24 de octubre en la ceremonia oficial que tendrá lugar en el Teatro Campoamor de Oviedo presidida por los reyes Felipe y Letizia.

"Estoy emocionadísima y es un verdadero honor recibir" un premio cuya concesión le "sorprendió muchísimo", le hace sentirse "realizada" y ante el que le "faltan las palabras", ha indicado.

La entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce no solo sus méritos deportivos, también su influencia social, su compromiso con la igualdad en el deporte y su legado más allá de las pistas.