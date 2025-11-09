Juan Arcones 09 NOV 2025 - 08:30h.

Avril Lavigne lleva veinte años en la industria musical, aunque varios fans afirman que estamos ante una impostora

La leyenda de la muerte de Paul McCartney: un supuesto accidente, un doble y una explicación

Compartir







El mundo del pop está repleto de leyendas urbanas, y muchas de ellas han traspasado barreras y se han convertido en verdaderos iconos pop. Algunas apoyaron la imagen del artista, pero otras la sepultaron y pusieron en entredicho (recordemos todas las que había en torno a la figura de Michael Jackson, siendo el 99% de ellas totalmente falsas). Pero si hay un tipo de leyendas que los fans aman inventar es la de que su artista favorito ha muerto y ha sido reemplazado por una persona exactamente igual. Ahí está el ejemplo de Paul McCartney.

Para las nuevas generaciones había que inventar otra teoría loca. Y la elegida fue Avril Lavigne. Lo que empezó como un rumor absurdo se extendió por todo internet, convirtiéndolo en uno de los mitos urbanos del mundo de la música más conocidos. Todo comenzó en el blog brasileño 'Avril Esta Morta' en 2011. En dicho blog, se especificaba que Avril Lavigne había muerto en el peak de su carrera y había sido sustituida por una chica llamada Melissa Vandella, actriz, que guardaba un parecido asombroso con la cantante canadiense. Tras ese inicio del rumor, en el foro Godlike Productions, un año después, empezó a dársele crédito a la teoría, y todo comenzó subir como la espuma. Una actriz que, por otro lado, no aparece en ninguna parte de internet. Solo en noticias asociadas a toda esta leyenda urbana.

Recordemos que, a principios de los 2000, Avril Lavigne saltó a la fama con su primer álbum, 'Let Go’ (2002), con canciones como ‘Complicated’ o ‘Sk8er Boi’. Con apenas 17 años se convirtió en un icono del pop-punk adolescente, con ese toque emo-gótico tan propio de comienzos de la década. Una chica deslenguada y rebelde, que llegaba al mundo de la música para arrasar. De hecho, hasta la fecha lleva más de 16 millones de copias vendidas de ese primer álbum, y con su primer single debutando en el número 1 del Hot 100 de Billboard. Fama mundial de golpe. Tras ese primer álbum, llegaría ‘Under my skin’ que, aunque no tuvo el mismo éxito, tenía uno de sus himnos como puede ser ‘My happy ending’. Pero su imagen estaba cambiando. Ya no era la rebelde de dos años atrás.

Pero el gran cambio llegó con su tercer disco, ‘The best damn thing’, y su single ‘Girlfriend’. Nos presentó a una Avril Lavigne rubia, repleta de colores rosas, y con una imagen más divertida y desenfadada. Y ahí es donde comenzaron las sospechas. Según dicho blog brasileño, Avril Lavigne se habría quitado la vida en la cima de su carrera, no pudiendo soportar la fama. El disco ‘Under my skin’ ya estaría grabado por la Avril original, pero la promoción la llevaría a cabo su doble, Melissa Vandella. Porque esta teoría conspirativa sostiene que la discográfica, temiendo perder una mina de oro tan rentable como era Avril, contrató a una actriz muy parecida a ella, con la que ya trabajaba para despistar a los paparazzi, para seguir explotando su fama.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una de las comparaciones más repetidas es la de la forma de la nariz que, según la teoría, se ve diferente en ciertas fotos, así como la altura, los lunares en la piel, e incluso la manera de sonreír, su postura o incluso su acento canadiense. También señala un cambio en la firma, analizando autógrafos de diferentes épocas. Pero, al parecer, la prueba definitiva, es su giro en el estilo musical. La Avril de ‘Let Go’ y ‘Under My Skin’ era oscura, melancólica y contestataria. Pero, a partir de ‘The Best Damn Thing’, se volvió más colorida, alegre y pop. Para los creyentes, este viraje no era una evolución artística normal, sino la señal de que otra persona estaba detrás. No reconocían a esa nueva Avril Lavigne y, la única forma que se les ocurrió de justificar ese nuevo estilo musical, fue inventarse una teoría sobre su supuesta muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Siempre hay pistas para el loco que quiere encontrarlas. Por ejemplo, en la promoción de ‘Under my skin’, hay una sesión de fotos en las que se puede leer Melissa en los nudillos de la cantante. También empezaron a ver pistas en canciones como ‘Slipped Away’ que, según ellos, hablaba sobre este reemplazo (aunque en la realidad, es una canción que dedicó a su abuelo recién fallecido). Incluso ‘Nobody’s home’ parece que habla sobre su muerte en la casa de sus padres. Todo son detalles cogidos con pinzas que alimentaron durante años la teoría conspiranoica. Y Avril Lavigne tardó bastante en abordarla públicamente.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Existe una teoría conspirativa de que yo no soy yo. Guay. Pero obviamente, yo soy yo. Es tan absurdo. ¿Cuándo comenzó? Creo que con mi segundo álbum”, comentó la cantante en una entrevista para el podcast ‘Call her daddy’, de Alexandra Cooper. “Honestamente, no es tan malo. Podría ser peor. Siento que tengo [una teoría] buena. No creo que sea algo negativo o espeluznante”. Recordemos que, por ejemplo, de Beyoncé se dice que es reptiliana, y de Madonna que es adicta al adrenocromo, la extraña droga extraída de niños. Así que, pese a lo que los conspiranoicos crean, Avril Lavigne es Avril Lavigne y siempre lo ha sido. Aunque claro, eso es precisamente lo que diría su doble, Melissa Vandella… ¿no?