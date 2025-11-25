La cantante quiso callarlo y olvidarlo porque no quería manchar las cosas bonitas que sí sucedieron en el concierto

La cantante de trap, Metrika, suspende su concierto en Burgos por la agresión a una bailarina trans durante la actuación

Compartir







El dúo musical ítalo-español Delaporte denuncia que la cantante Sandra Delaporte ha sufrido una agresión sexual durante un concierto en Madrid. “Lo que vamos a decir nos duele y nos pesa, pero es importante hacerlo para proteger el espacio que construimos juntxs en cada concierto”, empiezan relatando en el comunicado que han subido a redes sociales.

La agresión ocurrió la semana pasada: “El viernes pasado, en el concierto de Madrid, mientras Sandra bailaba en el pogo con el público, como hacemos siempre, porque nos encanta celebrar la música desde la cercanía, el amor y la comunidad, un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento”.

"Había tanta gente que no sabe quién fue”, dicen en el comunicado

Delaporte afirma que “Sandra quedó en shock” tras la agresión, pero que continúo con el show: “Pero siguió adelante hasta el final sin entender nada. Había tanta gente que no sabe quién fue”. En un principio, la cantante “quiso callarlo y olvidarlo porque no quería manchar las cosas bonitas que sí sucedieron”. “Ahora, días después, lo hemos podido hablar juntxs y hemos decidido comunicarlo”, reconoce el dúo musical.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un depredador sexual en La Rioja cuando estaba con una menor a la que captó por redes: estaba buscado por otra agresión sexual en Terrassa

Ambos resaltan que los conciertos son “un espacio seguro y sagrado para todas las personas que vienen a disfrutar". “Queremos poder bajarnos a bailar con vosotrxs sin miedo. No queremos dejar de teneros cerca y de hacer de cada live una declaración de amor”, confiesan.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Hay personas que no saben lo que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual", lamentan

Pero les resulta crucial poder “sentar unas bases de seguridad” al ver que “hay personas que no saben lo que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual”. El comunicado continúa con una petición para todos los que decidan disfrutar de su concierto: “Os pedimos que sigáis cuidándoos mutuamente y que, ante cualquier situación de violencia, incomodidad o duda, aviséis inmediatamente al equipo de seguridad”.

Delaporte denuncia “la gravedad de estos hechos” y deja claro “su tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual”: “Ante situaciones así, se tomarán todas las medidas legales correspondientes”. El dúo musical da las gracias a los que siempre los acompañan con “tanto cariño” y por “ayudarlos a sostener este lugar en el que la música nos une, nos eleva y nos sana”. “Gracias por ayudarnos a intentar construir un espacio seguro y sagrado para todxs. Es sagrado. Y por eso necesitábamos escribir este mensaje”, apunta.

Ambos reconocen que, pese a esta agresión, “no quieren dejar de hacer lo que hace de sus conciertos un lugar tan vivo, tan libre y tan suyo”.