Cada localidad ha preparado su propuesta destacando lo que la hace única

La Lotería de Navidad desde el extranjero: ¿cómo participar en el sorteo?

Compartir







Un año más, varios pueblos de España compiten por tener la mejor iluminación de Navidad. En esta edición, los finalistas son A Guarda, Bullas, Cudillero, Fuentes del Maestre y Tejeda, cinco localidades que aspiran a un título que no solo les permite destacar en estas fiestas, sino que también atrae turismo y genera trabajo. El objetivo del concurso es, además, llenar de luces a la España más vaciada.

El presentador Jesús Vázquez destaca el valor de esta iniciativa, que impulsa a mirar de nuevo hacia el entorno rural: “De repente revalorizarlos, ver que los pueblos son sitios maravillosos donde se puede vivir, donde se puede trabajar”. Este año se ha batido un récord de participación, con 17 pueblos, aunque solo cinco siguen en la carrera para convertirse en el gran escenario de la Navidad.

Según explican los organizadores, la decisión final depende del apoyo ciudadano: “El voto lo consiguen ellos. Que les voten es gracias a sus campañas y a que se junten todos a nivel comunitario”. Cada localidad ha preparado su propuesta destacando lo que la hace única.

A Guarda, en Pontevedra, apostará por su singular entorno marinero; Bullas, en Murcia, por la tradición de sus viñedos; Cudillero, en Asturias, por su anfiteatro natural abierto al mar; Fuentes del Maestre, en Extremadura, por la serenidad de un paisaje entre olivos; y Tejeda, en Gran Canaria, por su impresionante naturaleza volcánica.

PUEDE INTERESARTE Collboni y el alcalde de Belén encienden las luces de Navidad de Barcelona tras un espectáculo de danza aérea

La competición es importante para todos ellos. Como explica Franco Martino, director de comunicación y RII de Ferrero Ibérica: “Tienen la oportunidad de situarse en el mapa y este impulso de actividad en todos los sentidos, sociales, culturales, económicos”. El pueblo ganador experimenta un crecimiento notable gracias a la visibilidad y el aumento de visitantes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Jesús Vázquez resume el espíritu de la iniciativa con entusiasmo: “Nos vamos para allá y llegamos como el circo, con los camiones, con las luces, con todo, y flipan”. Una experiencia que transforma, durante semanas, la vida del municipio elegido. Y como recuerda el propio presentador, la decisión está en manos del público: "Ya saben, a votar, porque solo juntos brillamos más"