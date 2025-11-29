'The Jury Experience' obliga a observar, escuchar y deliberar para emitir un veredicto, el cual no depende sólo de uno mismo

Nuestra compañera Carmen Corazzini ha sido testigo en el teatro de una experiencia inmersiva que invita al espectador a dejar de ser un simple observador para ocupar su sitio en un jurado popular. Se trata del espectáculo 'The Jury Experience'.

En este tribunal, diseñado al detalle para replicar la atmósfera de una auténtica sala de justicia, los actores ponen sobre la mesa dilemas morales que desafían las convicciones. No faltan los robos y asesinatos que parecen sacados de una serie de 'true crime'.

En 'The Jury Experience' hay que observar, escuchar y deliberar con el objetivo de emitir un veredicto, el cual no depende sólo de uno mismo. La vivencia dura 60 minutos y la edad mínima para participar es de 12 años, tal y como indica 'Madrid Secreto', que detalla algunos misterios como el de la muerte de una persona en medio de un millonario proceso de divorcio.

¿De dónde viene la fascinación por el mal?

Carmen Corazzini explica que no se trata sólo de morbo y que "hay una explicación científica basada en tres razones". La primera es que cada vez que descubrimos una pista nueva liberamos dopamina, un neurotransmisor que actúa como mensajero químico en el cerebro y que desempeña un papel clave en la motivación, el placer, el aprendizaje y la memoria.

Además, estos casos son simuladores de emociones intensas, estando "en todo momento en tensión", como explica una de las espectadoras. Otra joven reconoce que lo que siente constantemente es "angustia".

Y, por último, se cumple el instinto de supervivencia. Es decir, aprendemos sobre amenazas y peligros. Corazzini apunta que nuestro cerebro está programado para resolver misterios, pero hay que valorar bien cada pista. No todo es lo que parece.