Una muestra del Festival Internacional de Fotografía de Tarragona incorpora a las mujeres en espacios públicos mediante la IA generativa

TarragonaEl uso de la inteligencia artificial ha llegado al Festival Internacional de Fotografía de Tarragona, donde una propuesta con IA ha visibilizado a las mujeres en instantáneas del siglo XIX.

'Dónde empieza la luz' es la muestra de Mer Hausmann, una artista visual madrileña que, mediante la inteligencia artificial generativa, ha reinterpretado una imagen incluyendo elementos nuevos, que han sido expuestos en el certamen SCAN Tarragona y el Centro de Imágenes de Tarragona (CIT).

Este proyecto redefine los archivos fotográficos históricos de Tarragona para "imaginar una nueva memoria visual femenina" del siglo XIX, a través de la IA generativa, donde las fotos de archivo "se transforman en escenarios simbólicos" en los que las mujeres ocupan espacios públicos y activos.

"No se trata de corregir la memoria, sino de ampliarla con imaginación"

"Estas figuras emergen en contextos en los que antes no estuvieron representadas: como castellers, navegantes o trabajadoras. La propuesta tensiona el pasado y la posibilidad, cuestionando los relatos visuales dominantes; la fotografía se convierte aquí en una herramienta crítica y afectiva de reescritura histórica", explican desde el festival.

Una propuesta de la que "no se trata de corregir la memoria, sino de ampliarla con imaginación y con nuevos ojos que miran desde los márgenes hacia el centro" y que forma parte de los 25 proyectos presentados en el festival internacional de fotografía de la localidad catalana.

Tossa de Mar revive su pesado pescador gracias a la IA

La inteligencia artificial también ha permitido al Ayuntamiento de Tossa de Mar (Girona) dar vida a su pasado pescador gracias a fotografías antiguas, que se han convertido en una recreación visual "única y muy emotiva" que transforma imágenes estáticas en escenas llenas de movimiento.

"Ha permitido al público adentrarse en la vida cotidiana del pueblo cuando la pesca era el principal motor económico y social del municipio", ha explicado el consistorio catalán, que ha estrenado la pieza en la jornada “Tossa, pesca y turismo” en el Cine Montserrat.

Esta iniciativa combina tecnología, memoria histórica y testimonios orales para "poner en valor la tradición marinera del municipio y reflexionar sobre cómo este legado sigue definiendo la identidad turística actual".

Durante la jornada, el público pudo escuchar testigos reales de vecinos de la localidad catalana, que vivieron la época en la que las barcas, las redes y el trabajo en el mar marcaban el ritmo del pueblo: "Sus vivencias han permitido contextualizar las imágenes y reforzar el relato histórico que el audiovisual pretende recuperar." Un acto que sirvió para reivindicar el pasado pescador de Tossa y "reforzar la singularidad" del municipio dentro del sector turístico.